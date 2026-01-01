Helfen Sie mehr Menschen, ihr Haus mit einer .mortgage Domain zu besitzen

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Für das erste Jahr
.mortgage

Über die .mortgage-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .mortgage-Domain hilft.

Was ist eine .mortgage Domain?

.mortgage ist eine generische Top-Level-Domain, die sich an Hypothekenprofis und verwandte Finanzdienstleistungen richtet und keine öffentliche Berechtigungsbeschränkung hat.

Für wen ist eine .mortgage Domain?

.mortgage-Domains eignen sich hervorragend für Hypothekenmakler, Kreditgeber, Kreditbeauftragte und Immobilienprofis, die eine klare, vertrauenswürdige Webadresse für Kreditdienstleistungen, Raten und Kundenschulungen wünschen.

Warum eine .mortgage Domain wählen?

Eine .mortgage Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und gibt Ihrer Marke eine klare, relevante Webadresse.Sie unterstützt Vertrauen, einfache Wiedererkennung und konsistente Nutzung über Websites, E-Mails und Marketing hinweg, während Sie wachsen.

Domaininformationen für .mortgage

TLD
.mortgage
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.mortgage Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .mortgage Domain ist eine Endung / Erweiterung für Inhalte im Zusammenhang mit Hypotheken, Krediten und Eigenheimfinanzierungen und wird häufig von Kreditgebern, Maklern und Finanzportalen verwendet, die sich auf Hypothekendienstleistungen konzentrieren.
Ja. .mortgage ist eine gültige Top-Level-Domain und kann normalerweise in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen verwendet werden. Wie andere TLDs wird sie über eine offizielle Registrierung betrieben.
Ja, wenn sich Ihre Website auf Hypothekenberatung, Kreditvergabe oder verwandte Finanzdienstleistungen konzentriert.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen. Relevanz und nützliche Inhalte sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .mortgage, wenn Sie einen Namen wünschen, der eindeutig zu einer hypothekenorientierten Marke oder Dienstleistung passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste Option für ein breites Publikum wünschen oder wenn der Name dort leichter zu finden ist.
Jeder kann eine .mortgage Domain registrieren, die nicht auf lizenzierte Kreditgeber oder bestimmte Organisationen beschränkt ist.
Für .mortgage Domains gibt es keine besonderen Nutzungseinschränkungen, es gelten weiterhin Standard-Domain Regeln, einschließlich gültiger Zeichenlimits und reservierter Namen, die von der Registry festgelegt wurden.
Bei Hostinger kostet eine .mortgage Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 63,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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