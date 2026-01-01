Schaffen Sie mit einer .memorial Domain einen Raum, an den Sie sich erinnern und ein Leben feiern können

52,99/Jahr35,99/1. Jahr
32 % sparen
Für das erste Jahr
.memorial

Über die .memorial-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .memorial-Domain hilft.

Was ist eine .memorial Domain?

.memorial ist eine neue generische TLD für Gedenk- und Tributstätten und kann allgemein registriert werden. Sie wird häufig für Erinnerungsseiten, Traueranzeigen und Gedenkprojekte verwendet.

Für wen ist eine .memorial Domain?

Eine .memorial Domain eignet sich hervorragend für Bestattungsinstitute, Gedenkstätten, Wohltätigkeitsorganisationen und Familien, die Tributseiten erstellen.

Warum eine .memorial Domain wählen?

Eine .memorial Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke leichter wiederzuerkennen.Sie unterstützt eine klare Kommunikation über Websites, E-Mails und Marketing, während Ihr Projekt wächst.

Domaininformationen für .memorial

TLD
.memorial
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

Weitere Domainendungen entdecken

.de

Deutschlands meistgenutzte Webadresse

11,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.com

Die beliebteste Domain der Welt

16,99 €0,01/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.online

Ihr Unternehmen – rund um die Uhr geöffnet

33,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.io

Die Domain, die jedes Startup haben möchte

65,99 €27,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

14,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.xyz

Frisch. Modern. Grenzenlos flexibel.

18,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.pro

Zeigen Sie der Welt, was Sie am besten können

29,99 €2,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.cloud

Wo moderne Unternehmen arbeiten

24,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.memorial Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .memorial Domain wird häufig für Tribut-Sites, Erinnerungsseiten und Gedenkgottesdienste verwendet und signalisiert, dass es bei der Website um die Ehrung einer Person, eines Ereignisses oder eines Vermächtnisses geht.
Ja. .memorial ist eine gültige Top-Level-Domain, die in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen wie andere Endungen funktioniert. Sie wird über ein offizielles Registrierungssystem ausgeführt.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Erinnerung, Ehrungen oder Gedenkdienste geht.Suchmaschinen behandeln .memorial genauso wie andere Domains für SEO. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger.
Wählen Sie .memorial, wenn die Website darauf ausgerichtet ist, jemanden zu ehren oder gedächtnisbezogene Dienste anzubieten.Wählen Sie .com, wenn Sie eine allgemeinere Endung / Erweiterung wünschen, die viele Menschen zuerst erwarten.
Jeder kann eine .memorial Domain registrieren, es handelt sich um eine offene Endung / Erweiterung, daher gibt es für die meisten Käufer keine besonderen Berechtigungsbedingungen.
Es gibt keine großen Einschränkungen bei der speziellen Verwendung, aber der Name muss den Standard-Domain Regeln folgen, d.h. keine Leerzeichen, und das gewählte Label muss von der Registry zugelassen werden.
Bei Hostinger kostet eine .memorial Domain im ersten Jahr 35,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 52,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.