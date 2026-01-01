Französische Luxusimmobilie mit einer .maison Domain verkaufen

57,99/Jahr13,99/1. Jahr
76 % sparen
Für das erste Jahr
.maison

Über die .maison-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .maison-Domain hilft.

Was ist eine .maison Domain?

.maison ist eine generische Top-Level-Domain, die für „Haus“- oder „Heimat“-Websites erstellt wurde, aber für den allgemeinen Gebrauch offen ist.

Für wen ist eine .maison Domain?

Eine .maison Domain eignet sich hervorragend für Immobilienagenturen, Innenarchitekten, Wohnkulturmarken und Immobilieneinträge, die eine einprägsame, heimatverbundene Webadresse wünschen, sowohl für Boutique-Projekte als auch für größere Unternehmen.

Warum eine .maison Domain wählen?

Eine .maison Domain hilft Besuchern, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und gibt Ihrer Marke eine klare, einprägsame Adresse und kann Support für eine konsistente Nutzung Ihrer Website, E-Mail und Marketing bieten, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .maison

TLD
.maison
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.maison Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.maison ist ein französisches Wort, das „Haus“ oder „Heimat“ bedeutet und heute häufig für Immobilien, Innenarchitektur, Architektur und hausbezogene Marken verwendet wird.
Ja. .maison ist eine gültige Top-Level-Domain und funktioniert wie andere Domain Endungen in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Sie wird unter einer offiziellen Registrierungsstelle betrieben, die die normale Domain Registrierung und Nutzung sicherstellt.
Ja, wenn es bei Ihrer Website um Häuser, Immobilien, Design oder eine Marke geht, die um die Idee von „Heimat“ gebaut wurde. Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .maison, wenn Sie einen Namen wünschen, der eindeutig zu einer heimatbezogenen Website passt und die exakte .com nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie die breiteste allgemeine Verwendung wünschen.
Jeder kann eine .maison-Domain registrieren, es besteht keine öffentliche Berechtigungsvoraussetzung, so dass sie Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen offen steht.
Ja, es gelten nach wie vor Standard-Domain Regeln: Der Name muss verfügbar sein, erlaubte Zeichen verwenden und reservierte oder verbotene Namen vermeiden, die von der Registrierung festgelegt wurden.
Bei Hostinger kostet eine .maison Domain im ersten Jahr 13,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 57,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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