Registrieren Sie Ihren .ma Domainnamen

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.ma

Über die .ma-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .ma-Domain hilft.

Was ist eine .ma Domain?

.ma ist die von ANRT verwaltete marokkanische Domain mit Ländercode, die jeder Person oder jedem Unternehmen offensteht.

Für wen ist eine .ma Domain?

Eine .ma Domain eignet sich hervorragend für Unternehmen in Marokko, lokale Dienstleister, E-Commerce-Shops und Organisationen, die sich an marokkanische Zielgruppen richten und hilft, eine klare lokale Identität und Vertrauen zu Erstellen.

Warum eine .ma Domain wählen?

Eine .ma Domain hilft Besuchern, die lokale Relevanz Ihrer Website schnell zu verstehen und Ihre Marke leichter zu merken.Sie kann Support für Vertrauen, klare Namensgebung und konsistente Nutzung Ihrer Website, E-Mail und Marketing bieten, während Sie wachsen.

Domaininformationen für .ma

TLD
.ma
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.ma Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .ma Domain ist Marokkos landesspezifische Domain. Daher wird sie normalerweise als Zeichen marokkanischer Identität oder Onlinepräsenz gelesen. Sie wird häufig von Unternehmen, Organisationen und Personen mit Verbindungen zu Marokko verwendet.
Ja. .ma ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen marokkanischen Registrierung, so dass sie normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert.
Ja, wenn Sie eine Webadresse an Marokko oder ein marokkanisches Publikum binden möchten.Suchmaschinen behandeln .ma genauso wie andere TLDs. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .ma, wenn sich Ihre Website auf Marokko konzentriert oder Sie eine lokale Identität wünschen.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste globale Anerkennung wünschen oder Ihr bevorzugter Name eher verfügbar ist.
.ma steht jedem offen, sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen können es registrieren, egal ob sie sich in Marokko oder im Ausland befinden.
Ja. Registrierungen müssen den Namensregeln der Registry folgen, und einige reservierte Namen werden gesperrt. Bestimmte Erweiterungen der zweiten Ebene, wie z. B. regierungsbezogene Namen, haben strengere Anforderungen.
Bei Hostinger kostet eine .ma Domain im ersten Jahr 30,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 34,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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