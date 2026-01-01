Etablieren Sie Ihre Geschäftsidentität mit einer .limited Domain

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Für das erste Jahr
.limited

Über die .limited-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .limited-Domain hilft.

Was ist eine .limited Domain?

Eine generische Top-Level-Domain, die für die Registrierung offen steht, .limited wird häufig von Unternehmen und Marken verwendet.Sie hat keine besonderen geografischen oder rechtlichen Einschränkungen, aber die Namenswahl sollte dennoch zu einer klaren kommerziellen Nutzung passen.

Für wen ist eine .limited Domain?

Eine .limited Domain eignet sich hervorragend für Luxusmarken, exklusive Clubs, Premium-Services und Limited-Edition-Produkte, die Knappheit und Exklusivität signalisieren möchten, aber auch für Unternehmen, die gedeckelte Angebote oder Mitgliedschaftszugänge hervorheben.

Warum eine .limited Domain wählen?

Eine .limited-Domain macht den Zweck Ihrer Marke auf einen Blick klar und Support eine einprägsamere Online-Identität. Sie ist eine praktische Wahl für Websites, E-E-Mail und Marketingmaterialien, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .limited

TLD
.limited
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.limited Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .limited Domain ist eine generische Endung / Erweiterung, die eine kleine, exklusive oder unternehmensspezifische Marke signalisieren kann und heute häufig für Firmennamen, Projektseiten oder Marken verwendet wird, die eine unverwechselbare Webadresse wünschen.
Ja. Eine .limited Domain funktioniert wie andere gültige Domain Endungen in Browsern, E-Mail und Suche. Sie ist eine anerkannte Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung dahinter.
Ja, wenn Sie einen Namen wünschen, der zu einer Marke, einem Unternehmen oder einem Projekt mit einem eingeschränkten oder exklusiven Gefühl passt.Suchmaschinen behandeln ihn genauso wie andere ErweiterungenInhalt und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .limited, wenn der Name zu Ihrer Marke passt und Sie eine spezifischere, oft verfügbarere Option wünschen.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste Endung / Erweiterung für ein breites Publikum wünschen.
Jeder kann eine .limited Domain registrieren, die nicht auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Branche beschränkt ist.
Für diese Endung / Erweiterung gelten die üblichen Regeln für Domains, wie z.B. die Verwendung zulässiger Zeichen und die Vermeidung bereits von der Registrierung reservierter Namen.
Bei Hostinger kostet eine .limited Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 36,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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