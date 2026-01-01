Seien Sie der erste Anwalt, den jeder Kunde mit einer .lawyer Domain findet

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.lawyer

Über die .lawyer-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .lawyer-Domain hilft.

Was ist eine .lawyer Domain?

.lawyer ist eine generische Top-Level-Domain für Juristen, Anwaltskanzleien und juristische Dienstleistungen.Es ist eine moderne gTLD ohne öffentliche Standortvoraussetzung, aber Namen werden normalerweise für ein klares professionelles Branding gewählt.

Für wen ist eine .lawyer Domain?

Eine .lawyer Domain eignet sich hervorragend für Einzelanwälte, Anwaltskanzleien, Rechtsberater und Rechtsdienstleistungsseiten, die eine klare, professionelle Webadresse wünschen.

Warum eine .lawyer Domain wählen?

Eine .lawyer Domain hilft Ihnen, den Zweck Ihrer legalen Website auf einen Blick klar zu machen, unterstützt Vertrauen, Anerkennung und einfachen Rückruf und bietet eine konsistente Anpassung für Website, E-Mail und Marketing, während Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .lawyer

TLD
.lawyer
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.lawyer Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .lawyer Domain signalisiert einen juristischen Beruf oder eine rechtsbezogene Seite und wird heute häufig von Anwälten, Kanzleien und Rechtsdiensten genutzt, um das Thema auf einen Blick klar zu machen.
Ja. .lawyer ist eine gültige gTLD mit einer ICANN Registrierungsvereinbarung, daher funktioniert sie normal in Browsern, E-Mail und Suche. Vertrauen hängt mehr von der Website und dem Absender ab als von der Endung / Erweiterung.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Rechtsdienstleistungen oder Rechtsberatung geht.Suchmaschinen behandeln .lawyer und .com für SEO gleich, sodass Relevanz, Inhalt und Links wichtiger sind als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .lawyer, wenn Ihr rechtlicher Fokus offensichtlich sein soll und der .com-Name bereits vergeben ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die vertrauteste Wahl für ein breites Publikum wünschen.
Die Endung / Erweiterung .lawyer steht jedem offen, ohne dass Sie ein zugelassener Anwalt oder eine Anwaltskanzlei sein müssen, um sie registrieren zu können.
Es gibt keine besonderen Berechtigungsbeschränkungen, aber es gelten weiterhin die normalen Domain Regeln.Namen müssen den Regeln des Registrierungsformats folgen, und reservierte Namen können nicht registriert werden.
Bei Hostinger kostet eine .lawyer Domain im ersten Jahr 43,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 63,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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