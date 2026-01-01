Kaufbereite deutsche Käufer mit einer .kaufen Domain erreichen

30,99/Jahr5,99/1. Jahr
81 % sparen
Für das erste Jahr
.kaufen

Über die .kaufen-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .kaufen-Domain hilft.

Was ist eine .kaufen Domain?

.kaufen ist eine generische Top-Level-Domain für „kaufen“, die für die allgemeine Registrierung offen steht und sich somit hervorragend für Einkaufs-, Verkaufs- und Marktplatz-Websites eignet.

Für wen ist eine .kaufen Domain?

Eine .kaufen Domain eignet sich gut für Onlineshops, lokale Händler, Marktplatzverkäufer und Deal-fokussierte Marken, die ein klares Kaufsignal wünschen und passt zu Produktlisten, Aktionen und E-Commerce-Projekten.

Warum eine .kaufen Domain wählen?

Eine .kaufen-Domain hilft Besuchern, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und Ihre Marke leichter zu merken.Sie bietet eine klare, professionelle Option für Websites, E-E-Mail-Adressen und Marketing, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .kaufen

TLD
.kaufen
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

Weitere Domainendungen entdecken

.de

Deutschlands meistgenutzte Webadresse

11,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.com

Die beliebteste Domain der Welt

16,99 €0,01/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.online

Ihr Unternehmen – rund um die Uhr geöffnet

33,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.io

Die Domain, die jedes Startup haben möchte

65,99 €27,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

14,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.xyz

Frisch. Modern. Grenzenlos flexibel.

18,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.pro

Zeigen Sie der Welt, was Sie am besten können

29,99 €2,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.cloud

Wo moderne Unternehmen arbeiten

24,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.kaufen Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.kaufen ist ein deutsches Wort, das „kaufen“ bedeutet. Es wird häufig für Verkaufs-, Einkaufs- und handelsbezogene Websites verwendet, insbesondere wenn das Publikum deutschsprachig ist.
Ja. .kaufen ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass es normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen hängt mehr vom Inhaber der Website als von der Endung / Erweiterung ab.
Ja, wenn Ihre Website auf den Kauf, Verkauf oder ein deutschsprachiges Publikum ausgerichtet ist.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere TLDs. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .kaufen, wenn Sie einen Namen wünschen, der eindeutig zum Shoppen oder Kommerz passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die größte globale Anerkennung wünschen oder Ihr bevorzugter .kaufen-Name nicht verfügbar ist.
Jeder kann eine .kaufen Domain registrieren, es handelt sich um eine offene Endung / Erweiterung, daher gibt es für die meisten Registranten keine besonderen Berechtigungsregeln.
Ja, es gelten Standardregeln für Domains, einschließlich zulässiger Zeichen, Längenbeschränkungen und Registrierungsrichtlinien.Reservierte oder verbotene Namen sind möglicherweise nicht verfügbar. Die genauen Regeln hängen von der Registrierung ab.
Bei Hostinger kostet eine .kaufen Domain im ersten Jahr 5,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 30,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.