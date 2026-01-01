Schmuck mit einer .jewelry Domain präsentieren und verkaufen

65,99/Jahr10,99/1. Jahr
83 % sparen
Für das erste Jahr
.jewelry

Über die .jewelry-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .jewelry-Domain hilft.

Was ist eine .jewelry Domain?

.jewelry ist eine generische Top-Level-Domain für die Schmuckbranche, die für die allgemeine Registrierung offen ist und häufig von Juwelieren, Designern und verwandten Unternehmen genutzt wird.

Für wen ist eine .jewelry Domain?

Eine .jewelry Domain eignet sich hervorragend für Juweliere, Schmuckdesigner, Einzelhändler und Reparaturservices, die eine klare, einprägsame Online-Identität wünschen, sowie für Boutiquen und Luxusmarken, die sich auf den Verkauf und die Präsentation von Kollektionen konzentrieren.

Warum eine .jewelry Domain wählen?

Eine .jewelry Domain hilft Ihnen, den Zweck Ihrer Website auf einen Blick zu verdeutlichen, was die Wiedererkennung und das Vertrauen verbessern kann.Sie bietet Ihnen eine prägnante, einprägsame Adresse, die sich über Websites, E-Mails und Marketing hinweg gut eignet, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .jewelry

TLD
.jewelry
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.jewelry Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .jewelry Domain ist eine Endung / Erweiterung für Schmuckmarken, Geschäfte, Designer und Schöpfer und signalisiert einen klaren Fokus auf Schmuck, wenn der Seitenname von den Leuten gesehen wird.
Ja. .jewelry ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass es normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen hängt mehr von Ihrer Website und Sicherheitseinrichtung ab als von der Endung / Erweiterung.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Schmuck oder ein verwandtes Geschäft geht.Suchmaschinen behandeln es für SEO gleich, sodass Inhalt und Relevanz wichtiger sind als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .jewelry, wenn Sie einen Namen wünschen, der zu einer Schmuckmarke passt und die .com-Version nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste Bekanntheit für ein breites Publikum wünschen.
Jeder kann eine .jewelry Domain registrieren, es handelt sich um eine offene Endung / Erweiterung, daher gibt es keine standort- oder berufsspezifischen Berechtigungsbeschränkungen.
Ja, es gelten weiterhin die Standardregeln für Domains. Ihr Name muss den Regeln für die Registrierungssyntax folgen und darf keine reservierten oder ungültigen Zeichen verwenden. Für die Endung / Erweiterung gelten jedoch keine besonderen Nutzungsbeschränkungen.
Bei Hostinger kostet eine .jewelry Domain im ersten Jahr 10,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 65,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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