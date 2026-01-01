Feiern Sie die irische Kultur und Gemeinschaft mit einer .irish Domain

22,99/Jahr5,99/1. Jahr
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Für das erste Jahr
.irish

Über die .irish-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .irish-Domain hilft.

Was ist eine .irish Domain?

.irish ist eine gesponserte generische Top-Level-Domain für Iren, Kultur und Unternehmen, die für eine breite Nutzung ohne allgemeine Wohnsitzpflicht offen steht und häufig für irische identitätsorientierte Websites verwendet wird.

Für wen ist eine .irish Domain?

.irish-Domains eignen sich gut für irische Unternehmen, Community-Gruppen, Kulturprojekte, Tourismusmarken und persönliche Websites, die eine klare irische Identität und lokale Relevanz wünschen.

Warum eine .irish Domain wählen?

Eine .irish Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke leichter wiederzuerkennen.Sie unterstützt klares Branding, funktioniert gut über Websites und E-Mail hinweg und bleibt flexibel, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .irish

TLD
.irish
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.irish Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.irish ist eine geografische Domainendung, die mit Irland und der irischen Identität verknüpft ist und häufig von Menschen, Unternehmen und Projekten verwendet wird, die eine klare irische Verbindung online wünschen.
Ja. .irish ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass sie normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Sie wird wie andere echte Domain Endungen erkannt.
Ja, wenn Ihre Website einem irischen Publikum dient oder die irische Kultur, Orte oder Dienstleistungen widerspiegelt.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Inhalt und Relevanz sind also wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .irish, wenn Sie einen Namen wünschen, der irische Relevanz signalisiert oder einem lokalen Publikum entspricht.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste globale Option wünschen oder eine breitere Anerkennung benötigen.
Jeder kann eine .irish-Domain registrieren, es besteht keine Wohnsitz- oder Staatsbürgerschaftspflicht, so dass sie Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen weltweit offen steht.
Standardmäßige Domain Regeln gelten weiterhin, einschließlich gültiger Zeichen und einer Domainnamen Länge von 1 bis 63 Zeichen.Reservierte oder gesperrte Namen können auch nicht verfügbar sein, wenn die Registry sie vom Markt fernhält.
Bei Hostinger kostet eine .irish Domain im ersten Jahr 5,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 22,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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