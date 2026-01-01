Teilen Sie vertrauenswürdige Informationen in Polen mit einer .info-pl Domain

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.info-pl

Über die .info-pl-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .info-pl-Domain hilft.

Was ist eine .info.pl Domain?

.info.pl ist eine funktionale Domain zweiter Stufe unter der polnischen .pl ccTLD, die von der NASK betrieben wird und für allgemeine Registrierung offen steht und häufig für Informationsseiten mit polnischem Fokus genutzt wird.

Für wen ist eine .info.pl Domain?

Eine .info.pl Domain eignet sich hervorragend für polnische Nachrichtenseiten, Informationsportale, gemeinnützige Organisationen, Pädagogen und lokale Dienstleister, die eine klare, glaubwürdige Webadresse für den Austausch nützlicher Inhalte und Updates wünschen.

Warum eine .info.pl Domain wählen?

Eine .info.pl Domain hilft Besuchern schnell zu verstehen, dass Ihre Website Informationen in einem klaren, lokalen Format weitergibt und unterstützt Erkennung, Vertrauen und konsistente Nutzung über Websites, E-Mail und Marketing hinweg, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .info.pl

TLD
.info.pl
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
DNSSEC

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
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.info.pl Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .info.pl Domain ist eine polnische Second-Level Domain unter .pl. Sie wird häufig für Informationsseiten, Verzeichnisse und Projekte verwendet, die eine klare, beschreibende Webadresse wünschen.
Ja. Es funktioniert wie andere Standard-Webadressen in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen. .info.pl ist eine aktive Domainendung unter der .pl-Registry, so dass sie als gültige Domain anerkannt wird.
Ja, wenn Sie einen Namen wünschen, der Informationen, Neuigkeiten oder referenzierte Inhalte signalisiert. Suchmaschinen behandeln ihn genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .info.pl, wenn Ihr Publikum in Polen ist oder Sie einen beschreibenden Namen wünschen, der zu einer Informationsseite passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste globale Endung / Erweiterung wünschen oder der gewünschte .info.pl-Name bereits vergeben ist.
Jede/r kann eine .info.pl Domain registrieren, für Einzelpersonen oder Unternehmen gelten keine besonderen Berechtigungsregeln.
Registrierungen müssen Standardregeln für die Domain-Namensgebung, wie zulässige Zeichen und Längenbegrenzungen, folgen. Einige Namen können reserviert oder nicht verfügbar sein. Für diese Endung / Erweiterung gibt es jedoch keine besonderen Nutzungsbeschränkungen.
Bei Hostinger kostet eine .info.pl Domain im ersten Jahr 3,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 14,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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