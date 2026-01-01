Reach deutsche Immobilienkäufer mit einer .immobilien Domain

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.immobilien

Über die .immobilien-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .immobilien-Domain hilft.

Was ist eine .immobilien Domain?

.immobilien ist eine generische Top-Level-Domain für Immobilien, die im deutschsprachigen Raum häufig von Agenturen, Maklern und Immobilienportalen genutzt wird.

Für wen ist eine .immobilien Domain?

Eine .immobilien Domain eignet sich hervorragend für Immobilienmakler, Immobilienentwickler, Makler und Vermietungsservices, die eine klare, branchenspezifische Webadresse wünschen, und eignet sich praktisch für Einträge, lokale Märkte und wachsende Immobiliengeschäfte.

Warum eine .immobilien Domain wählen?

Eine .immobilien Domain hilft Besuchern, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und unterstützt ein klares, standortunabhängiges Branding für Immobilienunternehmen.

Domaininformationen für .immobilien

TLD
.immobilien
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.immobilien Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .immobilien Domain ist mit dem deutschen Wort für Immobilien verknüpft und wird häufig von Immobilienmaklern, Maklern und Vermietern genutzt, um zu zeigen, worum es auf ihrer Website geht.
Ja. Eine .immobilien Domain ist eine gültige Top-Level-Domain mit eigener Registrierung, daher funktioniert sie normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Vertrauen hängt mehr von der Website und dem dahinter stehenden Unternehmen ab.
Ja, wenn sich Ihre Website auf Immobilien- oder Immobiliendienstleistungen konzentriert.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Endungen für SEO. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als die Domain Endung.
Wählen Sie .immobilien, wenn Sie einen klaren, auf Immobilien ausgerichteten Namen wünschen und Ihr Publikum den Begriff versteht.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste Anerkennung wünschen oder Ihr bevorzugter .immobilien-Name nicht verfügbar ist.
Die .immobilien Domain steht jedem offen, Sie müssen nicht in einem bestimmten Land wohnen oder eine Verbindung zu Immobilien nachweisen.
Ja, es gelten normale Regeln für die Domain-Namensgebung, wie z.B. die Verwendung zulässiger Zeichen und das Einhalten von Längenbeschränkungen.
Bei Hostinger kostet eine .immobilien Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 38,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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