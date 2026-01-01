Helfen Sie Patienten mit einer .hospital Domain die Pflege zu finden, die sie benötigen

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.hospital

Über die .hospital-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .hospital-Domain hilft.

Was ist eine .hospital Domain?

.hospital ist eine generische Top-Level-Domain, die ursprünglich für Gesundheitsstandorte gedacht war, jetzt aber für die allgemeine Registrierung geöffnet ist und häufig von Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitsämtern verwendet wird.

Für wen ist eine .hospital Domain?

Eine .hospital Domain eignet sich gut für Krankenhäuser, Kliniken, medizinische Netzwerke und Gesundheitsdienstleister, die eine klare, vertrauenswürdige Online-Identität wünschen, sowie für Patientenportale und Gesundheitsdienste.

Warum eine .hospital Domain wählen?

Eine .hospital Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen, schafft Vertrauen durch klare Branchensignale und erleichtert die Wiedererkennung Ihrer Marke.

Domaininformationen für .hospital

TLD
.hospital
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

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Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
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.hospital Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .hospital Domain signalisiert eine Verbindung zu Krankenhäusern, Gesundheitsdiensten oder gesundheitsbezogenen Informationen.Sie wurde als generische Top-Level-Domain erstellt und wird heute normalerweise für medizinische Organisationen oder verwandte Projekte verwendet.
Ja. .hospital ist eine gültige Top-Level-Domain mit einem ICANN Registrierungsvertrag, so dass es in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen wie andere Standard-Domains funktioniert. Vertrauen hängt immer noch von der Website und ihren Inhalten ab.
Ja, wenn Ihre Website Krankenhäusern, Patienten oder Gesundheitspublikum dient. Suchmaschinen behandeln sie für SEO gleich. Relevanz, Inhalt und Websitestruktur sind daher wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .hospital, wenn Sie einen klaren, themenspezifischen Namen wünschen und die .com-Version nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die vertrauteste Option für ein breites Publikum oder ein allgemeines Unternehmen wünschen.
Eine .hospital Domain kann jeder registrieren, es gibt keine öffentliche Berechtigungsvoraussetzung, die diese auf Krankenhäuser oder Gesundheitsdienstleister beschränkt.
Ja. Einige Namen werden von der Registrierung reserviert, und es gelten weiterhin Standardregeln für Domains, z. B. die Verwendung von nur zulässigen Zeichen und Begrenzungen der Sitzungslänge. Genaue blockierte Namen können je nach Registrar und Registrierungsrichtlinie variieren.
Bei Hostinger kostet eine .hospital Domain im ersten Jahr 44,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 52,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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