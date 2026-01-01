Verbinde dich mit jedem Eishockeyfan und -spieler mit einer .hockey Domain

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.hockey

Über die .hockey-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .hockey-Domain hilft.

Was ist eine .hockey Domain?

.hockey ist eine generische Top-Level-Domain für Hockey-bezogene Websites, keine Länderkennzahl, keine bekannten Berechtigungsgrenzen, daher eignet sie sich für Teams, Ligen, Fans und Unternehmen, die mit dem Sport verbunden sind.

Für wen ist eine .hockey Domain?

Eine .hockey Domain eignet sich hervorragend für Hockeyteams, Ligen, Trainer, Equipment-Verkäufer und Fanseiten, die eine klare, sportorientierte Webadresse wünschen, und eignet sich praktisch für lokale Programme und größere Hockey-Unternehmen.

Warum eine .hockey Domain wählen?

Eine .hockey Domain hilft Ihnen, den Zweck Ihrer Website auf einen Blick zu verdeutlichen. Sie unterstützt eine einfachere Wiedererkennung und einen stärkeren Markenrückruf. Sie kann auch über Ihre Website, E-Mail und Marketing hinweg gut funktionieren, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .hockey

TLD
.hockey
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.hockey Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .hockey Domain ist eine Webadresse mit der Endung .hockey. Sie wird häufig für Eishockeyteams, Fans, Ligen, Geschäfte und Events verwendet und signalisiert eine klare Verbindung zum Sport.
Ja. .hockey ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass es in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen wie andere Standard Domain Endungen funktioniert. Vertrauen hängt mehr von Ihrer Website und E-Mail Einrichtung als die Endung selbst.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Hockey geht oder ein Eishockeypublikum anspricht.Suchmaschinen behandeln es für SEO gleichInhalt, Relevanz und Websitestruktur sind also wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .hockey, wenn Sie einen Namen wünschen, der eindeutig zu einer Eishockeymarke, einem Event oder einer Community passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die größte Anerkennung wünschen oder Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet.
Jeder kann eine .hockey Domain registrieren, die Privatpersonen, Unternehmen, Vereinen und Organisationen ohne lokale oder branchenspezifische Berechtigungsregeln offen steht.
Ja, es gelten Standard-Domain Regeln. Der Name muss erlaubte Zeichen verwenden und kann kein reservierter oder verbotener Begriff sein, der von der Registrierung festgelegt wird.
Bei Hostinger kostet eine .hockey Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 60,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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