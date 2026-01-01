Verkaufen Sie mehr Stücke an die richtigen Käufer mit einer .furniture Domain

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.furniture

Über die .furniture-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .furniture-Domain hilft.

Was ist eine .furniture Domain?

.furniture ist eine generische Top-Level-Domain für möbelbezogene Websites, die für die allgemeine Registrierung offen steht und häufig von Einzelhändlern, Herstellern und Industrieunternehmen genutzt wird, die eine klare, beschreibende Webadresse suchen.

Für wen ist eine .furniture Domain?

Eine .furniture Domain eignet sich hervorragend für Möbelhäuser, Innenarchitekten, Schreiner und Wohndekorationsmarken, die eine klare, Nischenwebadresse wünschen und eignet sich für Produktkataloge, Portfolios und lokale Unternehmen.

Warum eine .furniture Domain wählen?

Eine .furniture Domain hilft Ihnen, den Fokus Ihrer Website auf einen Blick klar zu machen und so die Wiedererkennung und das Vertrauen zu verbessern.Sie funktioniert gut in Web, E-Mail und Marketing und verleiht Ihrem Unternehmen eine konsistente, praktische Online-Identität, während es wächst.

Domaininformationen für .furniture

TLD
.furniture
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.furniture Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .furniture Domain ist eine Webadressenendung, die von Möbelhäusern, Herstellern, Designern und Interior-Marken verwendet wird und eindeutig einen Fokus auf Möbelprodukte oder -dienstleistungen signalisiert.
Ja. .furniture ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass es normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen kommt von der Website und ihrer Sicherheit, nicht nur von der Endung / Erweiterung.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Möbel, Interieur oder verwandte Dienstleistungen geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere TLDs für SEO. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .furniture, wenn Sie einen Namen wünschen, der zu Ihrer Nische passt und wahrscheinlicher verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie eine breitere Markenpassung wünschen.
Jeder kann eine .furniture Domain registrieren, die Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen ohne besondere Berechtigung offen steht.
Ja, es gelten weiterhin Standard-Domain: Ein Name muss gültige Zeichen verwenden, innerhalb der Längenbeschränkungen bleiben und reservierte oder markenrechtlich geschützte Namen vermeiden, die von der Registrierung festgelegt wurden.
Bei Hostinger kostet eine .furniture Domain im ersten Jahr 20,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 105,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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