Entdecken Sie jeden Fußballfan mit einer .football Domain

27,99/Jahr11,99/1. Jahr
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Für das erste Jahr
.football

Über die .football-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .football-Domain hilft.

Was ist eine .football Domain?

.football ist eine nicht gesponserte gTLD für Fußball-bezogene Websites, ohne allgemeine Berechtigung oder geografische Beschränkung und wird häufig von Vereinen, Ligen, Fans und Unternehmen verwendet, die mit dem Sport verbunden sind.

Für wen ist eine .football Domain?

Eine .football Domain eignet sich hervorragend für Vereine, Ligen, Trainer, Fangemeinden und Sportmedien, die eine klare, unvergessliche Online-Heimat suchen, und eignet sich hervorragend für Teamseiten, Spieleberichterstattung und fußballorientierte Projekte.

Warum eine .football Domain wählen?

Eine .football Domain hilft Besuchern, Ihre Website schnell zu verstehen und Ihre Marke leichter zu merken.Sie unterstützt klare Website, E-Mail und Marketing-Nutzung und verleiht Ihrer Online-Präsenz eine einfache, konsistente Identität, während sie wächst.

Domaininformationen für .football

TLD
.football
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.football Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .football Domain ist eine sportorientierte Webadresse, die häufig von Vereinen, Ligen, Fans, Trainern und Unternehmen genutzt wird, die mit dem Fußball in Verbindung stehen und nicht für allgemeine Websites.
Ja. .football ist eine gültige generische Top-Level-Domain, und Registries wie Identity Digital verwalten TLDs nach ICANN Regeln. Es funktioniert in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen wie andere Standard Domain Endungen.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Fußball geht oder Ihr Publikum einen sportbezogenen Namen erwartet.Suchmaschinen behandeln ihn genauso wie andere Erweiterungen. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .football, wenn Sie einen klaren, themenspezifischen Namen wünschen und die .com-Version verwendet wird.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste Endung / Erweiterung für ein breites Publikum oder eine Universalmarke wünschen.
Jeder kann eine .football Domain registrieren, die Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen offen steht, ohne besondere Mitgliedschafts- oder Wohnsitzvoraussetzungen.
Ja, es gelten Standard-Domain Regeln. Der Name muss zulässige Zeichen verwenden, darf nicht reserviert oder bereits registriert sein. Einige markenrechtlich geschützte Begriffe können auch gesperrt werden.
Bei Hostinger kostet eine .football Domain im ersten Jahr 11,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 27,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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