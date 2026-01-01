Inspire healthier lives with a .fit domain

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.fit

Über die .fit-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .fit-Domain hilft.

What is a .fit domain?

.fit is a generic top-level domain originally created for fitness-related sites, but it’s open for general registration worldwide.

Who is a .fit domain for?

A .fit domain works well for fitness trainers, gyms, wellness brands, sports coaches, and active-lifestyle projects that want a clear, memorable web address. It suits both personal brands and growing businesses.

Why choose a .fit domain?

A .fit domain helps visitors understand your website instantly and makes your brand easier to recognize. It’s a practical choice for websites, emails, and marketing as your business grows.

Domaininformationen für .fit

TLD
.fit
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
IDN-Domains
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.fit Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

A .fit domain is a generic top-level domain that people usually read as “fit.” It’s commonly used for fitness, health, lifestyle, or any site that wants a short, clear name.
Yes. .fit is a valid top-level domain in the DNS root zone, and it is managed by an official registry. That means it works normally in browsers, email systems, and search engines.
Yes, if your brand, topic, or audience is closely tied to fitness or being fit. Search engines treat new TLDs like .fit the same as other extensions, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .fit if you want a name that matches a fitness-focused brand or service. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you need broader recognition.
Anyone can register a .fit domain. It is not restricted to licensed businesses, fitness professionals, or members of a specific group.
Standard domain rules apply, such as valid characters, length limits, and names that cannot be registered if they are reserved. There are no special use restrictions for .fit beyond the registry’s normal naming rules.
At Hostinger, a .fit domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 30,99 €/Jahr. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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