Erstellen einer Marke, die mit einer .express Domain liefert

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.express

Über die .express-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .express-Domain hilft.

Was ist eine .express Domain?

.express ist eine generische Top-Level-Domain für die allgemeine öffentliche Registrierung, die keine bekannten Berechtigungsbeschränkungen hat und häufig für schnelle, serviceorientierte oder lieferorientierte Marken und Projekte verwendet wird.

Für wen ist eine .express Domain?

.express eignet sich hervorragend für Zustelldienste, Logistikmarken, Transport-Startups und schnelllebige Projekte, die eine klare, geschwindigkeitsorientierte Webadresse wünschen und eignet sich auch für Teams, die schnellen Service oder optimierte Abläufe hervorheben.

Warum eine .express Domain wählen?

Eine .express Domain hilft Besuchern, Ihre Website schnell zu verstehen und gibt Ihrer Marke eine klare, einprägsame Webadresse, die eine konsistente Nutzung Ihrer Website, E-Mail und Marketing unterstützt, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .express

TLD
.express
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.express Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.express ist eine generische Top-Level-Domain, die Geschwindigkeit, Lieferung oder schnellen Service vorschlägt und häufig von Marken, Projekten und Diensten verwendet wird, die eine schnelllebige oder moderne Webadresse wünschen.
Ja. .express ist eine gültige Top-Level-Domain im DNS, funktioniert also normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Sie wird wie andere Standard Domain Endungen über eine offizielle Registrierung verwaltet.
Ja, wenn Ihr Name, Ihre Dienstleistung oder Marke zu einer schnellen, direkten oder lieferorientierten Nachricht passt.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .express, wenn Sie einen spezifischeren Namen wünschen, der zu Ihrer Marke passt, oder wenn Ihre .com-Option nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie die breiteste Anerkennung wünschen.
Jeder kann eine .express Domain registrieren, es gibt keine besonderen lokalen, beruflichen oder Mitgliedschaftsanforderungen.
Es gelten die üblichen Regeln für die Domain-Namensgebung, z. B. zulässige Zeichen, Längenbegrenzungen und Leerzeichenvermeidung. Einige Namen können auch von der Registrierung reserviert oder nicht verfügbar sein, da sie bereits registriert sind.
Bei Hostinger kostet eine .express Domain im ersten Jahr 8,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 39,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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