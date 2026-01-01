Erstellen Sie Ihr Domain Business mit einer .domains Domain

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Für das erste Jahr
.domains

Über die .domains-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .domains-Domain hilft.

Was ist eine .domains Domain?

Generische Top-Level-Domain für Websites im Zusammenhang mit Domains und Registrierungsdiensten; offen für die allgemeine Registrierung und häufig verwendet von Unternehmen oder Projekten, die sich auf die Domain Branche konzentrieren. ([iana.org](https://www.iana.org/domains/root/db/domains.html?utm_source=openai))

Für wen ist eine .domains Domain?

Eine .domains Domain eignet sich hervorragend für Registrare, Domain Marketplaces, Hosting Provider und Digitalagenturen, die eine klare, branchenorientierte Webadresse zum Verwalten, Kaufen oder Verkaufen von Domains wünschen.

Warum eine .domains Domain wählen?

Eine .domains Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke besser zu erkennen. Sie ist eine praktische Wahl für Websites, E-Mail und Marketing und unterstützt eine klare Kommunikation, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .domains

TLD
.domains
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.domains Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .domains Domain ist eine generische Webadressenendung, die für Domain-bezogene Websites und Dienste verwendet wird und heute in der Regel einen Fokus auf Domain Namen, Registrierung oder Web-Identität signalisiert.
Ja. .domains ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, daher funktioniert sie normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Vertrauen hängt mehr von der Seite als vom Ende ab.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Domains, Hosting oder Online-Identität geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere TLDs für Inhalt Relevanz sind also wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .domains, wenn Sie einen Namen wünschen, der eindeutig zu Ihrem Thema passt und eine .com nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie eine breitere allgemeine Verwendung wünschen.
Jeder kann eine .domains Domain registrieren, es handelt sich um eine offene TLD, daher gibt es keine besonderen Wohnsitz-, Geschäfts- oder Branchenanforderungen.
Ja, die grundlegenden Domain gelten weiterhin: Der Name muss zulässige Zeichen verwenden, Längenbeschränkungen einhalten und reservierte oder blockierte Terme vermeiden, die von der Registrierung festgelegt wurden.
Bei Hostinger kostet eine .domains Domain im ersten Jahr 11,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 46,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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