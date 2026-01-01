Reach mehr Patienten mit einer .doctor Domain

118,99/Jahr7,99/1. Jahr
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Für das erste Jahr
.doctor

Über die .doctor-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .doctor-Domain hilft.

Was ist eine .doctor Domain?

.doctor ist eine generische Top-Level-Domain für medizinische Fachkräfte, Kliniken und gesundheitsbezogene Websites. Sie wird häufig als klares Signal des medizinischen Fokus verwendet. Einige Registrare müssen möglicherweise die Zulassungs- oder Lizenzierungsregeln erfüllen.

Für wen ist eine .doctor Domain?

Eine .doctor Domain eignet sich gut für Ärzte, Kliniken, Telemediziner, medizinische Berater und Erzieher, die eine klare, professionelle Online-Identität wünschen und sowohl für lokale Praxen als auch für breitere medizinische Dienstleistungen.

Warum eine .doctor Domain wählen?

Eine .doctor Domain hilft, den Zweck Ihrer Website auf einen Blick klar zu machen und unterstützt einen einprägsameren Markennamen und kann die Konsistenz Ihrer Website, E-Mail und Marketing verbessern, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .doctor

TLD
.doctor
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.doctor Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .doctor Domain signalisiert einen medizinischen oder gesundheitlichen Schwerpunkt und wird heute häufig von Ärzten, Kliniken und Gesundheitsdiensten genutzt, um den Zweck der Website auf einen Blick klar zu machen.
Ja. .doctor ist eine gültige generische Top-Level-Domain, die wie andere TLDs in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen funktioniert. Sie wird unter dem ICANN Domain System verwaltet.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um medizinische Versorgung, Gesundheitsberatung oder eine professionelle Praxis geht.Suchmaschinen behandeln sie wie andere Domains für Inhalt Relevanz sind also wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .doctor, wenn die Webadresse einen klaren medizinischen Fokus zeigen soll oder wenn Ihr bevorzugter Name auf .com nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste Endung / Erweiterung für ein breites Publikum wünschen.
Jeder kann eine .doctor Domain registrieren, die Privatpersonen und Unternehmen offen steht, ohne dass bei der Registrierung eine allgemeine Berechtigungsprüfung stattfindet.
Ja, es gelten weiterhin Standard-Domain Regeln. Der Name muss gültige Zeichen verwenden, kann kein reservierter oder blockierter Name sein und einige Registrierungen können Richtlinienprüfungen durchführen, um Missbrauch zu verhindern.
Bei Hostinger kostet eine .doctor Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 118,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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