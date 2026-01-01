Seien Sie die Marke, die mit einer .discount Domain immer Geld spart

30,99/Jahr4,99/1. Jahr
84 % sparen
Für das erste Jahr
.discount

Über die .discount-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .discount-Domain hilft.

Was ist eine .rabatt Domain?

.rabatt ist eine generische Top-Level-Domain für Rabatt-bezogene Websites, Deals und Aktionen, die ohne besondere Berechtigungseinschränkungen für die allgemeine Registrierung offen steht.

Für wen ist eine .rabatt Domain?

Eine .rabatt Domain eignet sich gut für Gutscheinseiten, Dealblogs, Einzelhandelsmarken und saisonale Promoseiten, die Einsparungen deutlich hervorheben möchten und eignet sich für Unternehmen und Projekte, die sich auf Angebote, Erschwinglichkeit und Conversions konzentrieren.

Warum eine .rabatt Domain wählen?

Eine .Rabatt Domain hilft Besuchern, Ihr Angebot auf einen Blick zu verstehen und Ihre Marke leichter zu merken, und unterstützt klare Website, E-Mail und Marketing-Nutzung, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .discount

TLD
.discount
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.discount Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .Rabatt Domain signalisiert, dass es bei einer Website um Rabatte, Angebote oder reduzierte Preise geht.Sie wurde für ein klares Online-Branding erstellt und wird heute häufig von Gutscheinseiten, Verkaufsseiten und angebotsorientierten Unternehmen verwendet.
Ja. Es funktioniert wie andere gültige Domain Endungen in Browsern, E-Mail und Suche und wird über eine offizielle Registrierung betrieben. Vertrauen hängt mehr von der Website und dem Eigentümer ab als von der Endung selbst.
Ja, wenn Ihre Website auf Angebote, Aktionen oder Einsparungen ausgerichtet ist.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere TLDs für SEO. Daher sind Ihre Inhalte, Relevanz und Website-Qualität wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .Rabatt, wenn Sie möchten, dass die Endung / Erweiterung zeigt, dass es auf Ihrer Website um Angebote oder niedrigere Preise geht.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste Option möchten oder wenn Ihr bevorzugter Name nur dort verfügbar ist.
Jeder kann eine .rabatt Domain registrieren, es gibt keine besonderen Berechtigungsgrenzen, daher steht sie Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen offen.
Ja, es gelten Standardregeln für die Domain-Namensgebung: Der Name muss verfügbar sein, zulässige Zeichen verwenden und reservierte oder verbotene Bedingungen vermeiden, die von der Registrierung festgelegt wurden.
Bei Hostinger kostet eine .rabatt Domain im ersten Jahr 4,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 30,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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