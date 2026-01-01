Kunden direkt mit einer .direct Domain erreichen

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.direct

Über die .direct-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .direct-Domain hilft.

Was ist eine .direct Domain?

.direct ist eine generische Top-Level-Domain mit offener Registrierung und ohne besondere Berechtigungsregeln, die häufig für Direktlinks, Landingpages oder Marken verwendet wird, die eine klare, unkomplizierte Webadresse wünschen.

Für wen ist eine .direct Domain?

.direct-Domains eignen sich für Unternehmen, Dienstleister und Ersteller, die eine klare, direkte Webadresse wünschen, die leicht zu merken und zu teilen ist, und sie eignen sich auch gut für Kampagnen, Marktplätze und Online Support Websites.

Warum eine .direct Domain wählen?

Eine .direct Domain hilft Menschen, Ihre Webadresse schnell zu verstehen und unterstützt eine klare Markenerkennung.Sie ist eine praktische Wahl für Websites, E-Mail und Marketing, wenn Sie eine prägnante, leicht zu merkende Domain wünschen.

Domaininformationen für .direct

TLD
.direct
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.direct Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .direct Domain bietet direkten Zugriff, eine direkte Beziehung oder einen einfachen Service und wird heute häufig von Marken, Diensten und Projekten verwendet, die einen klaren, spezifischen Namen wünschen.
Ja. .direct ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass sie normal auf Websites, E-Mail und in Suchergebnissen funktioniert. Vertrauen hängt mehr von der Website selbst ab als vom Ende.
Ja, wenn Ihr Name oder Ihre Nachricht zu Direktkommunikation, Vertrieb oder Zugriff passt.Suchmaschinen behandeln ihn genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .direct, wenn Sie einen Namen wünschen, der Ihrer Nachricht entspricht, und eine kürzere, spezifischere Adresse.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum dies zuerst erwartet oder wenn Sie die bekannteste globale Endung / Erweiterung wünschen.
Eine .direct Domain kann von jedem registriert werden, es gibt keine generelle Berechtigungsgrenze nach Standort, Geschäftsart oder Branche.
Ja, wie die meisten Domains müssen auch .direct-Namen den Standard-Domain Regeln folgen. Sie können keine nicht unterstützten Zeichen verwenden. Einige Namen können von der Registrierung reserviert werden.
Bei Hostinger kostet eine .direct Domain im ersten Jahr 10,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 41,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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