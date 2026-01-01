Seien Sie der Zahnarzt, den jeder Patient mit einer .dentist Domain sucht

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.dentist

Über die .dentist-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .dentist-Domain hilft.

Was ist eine .dentist Domain?

.dentist ist eine generische Top-Level-Domain für Zahnärzte, Kliniken und verwandte Unternehmen, die für die Registrierung offen ist, aber der Name signalisiert stark zahnmedizinische Inhalte.

Für wen ist eine .dentist Domain?

Eine .dentist Domain eignet sich hervorragend für Zahnkliniken, Kieferorthopäden, Fachärzte für Mundgesundheit und Privatpraxen, die eine klare, professionelle Webadresse wünschen und hilft Patienten, Ihre Leistungen schnell zu identifizieren.

Warum eine .dentist Domain wählen?

Eine .dentist-Domain hilft Menschen, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und unterstützt eine klare, professionelle Marke.Sie ist eine praktische Wahl für Webseiten, E-E-Mail-Adressen und Marketingmaterialien, wenn Ihre Praxis wächst.

Domaininformationen für .dentist

TLD
.dentist
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.dentist Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .dentist Domain teilt den Menschen mit, dass die Website mit der Zahnmedizin zusammenhängt und wird häufig von Zahnärzten, Zahnkliniken und Angehörigen der Mundgesundheit verwendet, um das Thema Website von Anfang an klar zu machen.
Ja. .dentist ist eine gültige Top-Level-Domain, funktioniert also normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Sie wird von einer offiziellen Registrierung verwaltet, die dazu beiträgt, dass die Endung / Erweiterung erkannt und nutzbar bleibt.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um zahnärztliche Dienstleistungen, Mundpflege oder ein verwandtes Geschäft geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere DomainInhalt und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .dentist, wenn Sie eine Webadresse wünschen, die eindeutig zu einer Zahnarztpraxis oder Dienstleistung passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste Anerkennung wünschen oder der gewünschte Name dort leichter zu finden ist.
Jede und jeder kann eine .dentist Domain registrieren, für die weder ein Nachweis über den Zahnarztnachweis noch eine spezielle Lizenz erforderlich ist.
Ja, Standardregeln für Domainnamen gelten weiterhin. Der Name muss verfügbar sein, zulässige Zeichen verwenden und die Registrierungsanforderungen für Länge und Format befolgen.
Bei Hostinger kostet eine .dentist Domain im ersten Jahr 50,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 59,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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