Gewinnen Sie mehr Patienten mit einer .dental Domain

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Für das erste Jahr
.dental

Über die .dental-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .dental-Domain hilft.

Was ist eine .dental Domain?

.dental ist eine generische Top-Level-Domain für zahnmedizinische Websites, die häufig von Zahnarztpraxen, Kliniken und Industrieunternehmen gewählt wird.

Für wen ist eine .dental Domain?

Eine .dental Domain eignet sich hervorragend für Zahnärzte, Kieferorthopäden, Oralchirurgen, Kliniken und Zahnpflegemarken, die eine klare, professionelle Online-Identität wünschen, und passt hervorragend zu Praxen, Patientenressourcen und serviceorientierten Websites.

Warum eine .dental Domain wählen?

Eine .dental Domain hilft Besuchern, Ihre Website schnell zu verstehen und unterstützt eine klare, professionelle Online-Identität.Sie kann die Wiedererkennung auf Ihrer Website, E-Mail und Marketing verbessern und Ihrem Unternehmen gleichzeitig Raum für Wachstum geben.

Domaininformationen für .dental

TLD
.dental
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.dental Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .dental Domain zeigt einen klaren Bezug zu Zahnmedizin, Mundgesundheit oder einer Zahnarztpraxis und wird häufig von Zahnärzten, Kliniken, Laboren und Zahnarztservicemarken verwendet, um deren Zweck besser verständlich zu machen.
Ja. .dental ist eine gültige Top-Level-Domain und funktioniert normalerweise in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Wie andere Domain Endungen wird sie über eine offizielle Registrierungsstelle geführt.
Ja, wenn es bei Ihrer Website um Zahnpflege, Behandlungen oder ein Dentalgeschäft geht.Suchmaschinen behandeln sie für SEO gleich, sodass Ihre Inhalte und die Qualität der Website wichtiger sind als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .dental, wenn die Webadresse zu einer Dentalmarke oder -dienstleistung passt und die gewünschte .com vergeben wird.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie einen breiteren, universellen Namen wünschen.
Jeder kann eine .dental Domain registrieren, es handelt sich um eine offene Endung / Erweiterung, so dass Sie kein Zahnarzt, keine Klinik oder Gesundheitsdienstleister sein müssen.
Ja. Der Name muss normalen Domain Regeln folgen, z.B. nur zulässige Zeichen und Begrenzungen der Sitzungslänge verwenden. Einige Namen können auch von der Registrierungsstelle reserviert werden und nicht für die Registrierung verfügbar sein.
Bei Hostinger kostet eine .dental Domain im ersten Jahr 50,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 78,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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