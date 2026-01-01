Energetisieren Sie Ihre Kampagne mit einer .democrat Domain

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.democrat

Über die .democrat-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .democrat-Domain hilft.

Was ist eine .demokrat Domain?

.demokrat ist eine neue generische Top-Level-Domain ohne öffentliche Registrierungsbeschränkungen. Sie wird häufig für politische oder zivilgesellschaftliche Websites verwendet, aber jeder berechtigte Registrant kann sie verwenden. ([ICANN.org](https://www.icann.org/de/registry-agreements/details/demokrat?utm_source=openai))

Für wen ist eine .demokrat Domain?

Eine .demokratische Domain eignet sich gut für politische Kampagnen, Interessengruppen, lokale Parteiorganisationen und Community-Aktivisten, die eine klare, parteinahe Identität wünschen und eignet sich für Kontaktaufnahme, Engagement und öffentlichkeitswirksame Informationen.

Warum eine .demokrat Domain wählen?

Eine .demokrat-Domain kann den Zweck Ihrer Website auf einen Blick verdeutlichen und ein konsistentes Branding über Webseiten, E-E-Mail-Adressen und Kampagnenmaterialien hinweg Support.

Domaininformationen für .democrat

TLD
.democrat
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
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.democrat Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.demokrat ist eine Domainendung, die mit dem Wort „demokratisch“ verknüpft ist und häufig von Menschen, Kampagnen und Organisationen verwendet wird, die den Namen als Signal für politische Identität oder Support für demokratische Werte verwenden möchten.
Ja. .demokrat ist eine gültige Top-Level-Domain, die in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen wie andere Domain Endungen funktioniert. Sie wird über eine offizielle Registrierung nach ICANN Regeln betrieben, was dazu beiträgt, dass sie erkannt und nutzbar bleibt.
Ja, wenn Ihre Website mit demokratischer Politik, Interessenvertretung oder einer klar ausgerichteten Community zusammenhängt.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .demokrat, wenn Sie möchten, dass Ihr Zweck aus dem Namen deutlich wird und die .com-Version nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die vertrauteste Option für ein breites Publikum wünschen, da viele Leute sie immer noch zuerst eingeben.
Jeder kann eine .demokrat Domain registrieren, die nicht auf ein bestimmtes Land, eine bestimmte politische Partei oder einen bestimmten Organisationstyp beschränkt ist.
Ja, es gelten Standard-Domain Regeln, daher muss der Name verfügbar sein und erlaubte Zeichen verwenden. Einige reservierte Namen können von der Registry blockiert werden, aber es gibt keine besonderen Berechtigungsbeschränkungen für Registranten.
Bei Hostinger kostet eine .demokrat Domain im ersten Jahr 5,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 33,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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