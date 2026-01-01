Erhalten Sie mehr Aufträge mit einer .delivery Domain

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.delivery

Über die .delivery-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .delivery-Domain hilft.

Was ist eine .delivery Domain?

.delivery ist eine generische Top-Level-Domain (gTLD) ohne besondere Berechtigungseinschränkungen und wird häufig von Logistik-, Kurier- und E-Commerce-Unternehmen verwendet, obwohl jeder Registrant normalerweise eine registrieren kann.

Für wen ist eine .delivery Domain?

Eine .delivery Domain eignet sich hervorragend für Kurierdienste, Lebensmittellieferanten, Logistikteams und lokale Distributoren, die ihren Service auf einen Blick übersichtlich machen möchten, und ist praktisch für Unternehmen, die auf eine schnelle und zuverlässige Abwicklung setzen.

Warum eine .delivery Domain wählen?

Eine .delivery Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke leichter wiederzuerkennen.Sie unterstützt klare Namensgebung für Websites, E-Mails und Marketing und skaliert gut, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .delivery

TLD
.delivery
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.delivery Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .delivery Domain signalisiert, dass es bei einer Website um die Lieferung von Waren, Lebensmitteln oder Dienstleistungen geht und wird häufig von Kurierunternehmen, Logistikmarken und lokalen Unternehmen verwendet, die möchten, dass die Webadresse zu ihrem Service passt.
Ja. .delivery ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass sie normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen hängt immer noch von der Website selbst und deren Nutzung ab.
Ja, wenn Ihre Marke oder Dienstleistung eindeutig mit der Auslieferung verbunden ist.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte, Links und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .delivery, wenn Sie einen Namen wünschen, der sofort Ihren Dienst anzeigt und die .com-Version nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die umfassendste bekannte Endung / Erweiterung für ein allgemeines Publikum wünschen.
Jeder kann eine .delivery Domain registrieren, es handelt sich um eine offene Endung / Erweiterung, es bestehen also keine besonderen Mitgliedschafts- oder Standortanforderungen.
Ja, es gelten weiterhin Standard-Domain. Sie müssen einen gültigen Namen verwenden, der nicht reserviert oder missbräuchlich ist.
Bei Hostinger kostet eine .delivery Domain im ersten Jahr 5,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 63,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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