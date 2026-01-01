Helfen Sie mehr Studenten mit einer .degree Domain ihre Ziele zu Reach

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Für das erste Jahr
.degree

Über die .degree-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .degree-Domain hilft.

Was ist eine .degree Domain?

.degree ist eine generische Top-Level-Domain für bildungsbezogene Websites, die jedoch nicht an ein Schulsystem oder ein Land gebunden ist, sondern für allgemeine Nutzung offen ist, so dass sie sich für akademische, Ausbildungs- oder Referenzprojekte eignen kann.

Für wen ist eine .degree Domain?

Eine .degree Domain eignet sich hervorragend für Schulen, Schulungsanbieter, Karrierecoaches und Zertifizierungsprogramme, die eine klare, bildungsorientierte Webadresse wünschen, und eignet sich hervorragend für akademische Seiten, Kursknotenpunkte und Referenzdienste.

Warum eine .degree Domain wählen?

Eine .degree Domain verleiht Ihrer Website eine klare, spezifische Identität, die leicht zu merken und zu teilen ist.Sie kann die Wiedererkennung in Web, E-Mail und Marketing verbessern und gleichzeitig eine konsistente, professionelle Präsenz unterstützen, während Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .degree

TLD
.degree
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.degree Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .degree Domain wird in der Regel als Website gelesen, die mit Bildung, Qualifikationen oder akademischen Leistungen in Verbindung steht.
Ja. .degree ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass sie in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen wie andere Domains funktioniert.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Bildung, Referenzen oder ein verwandtes Thema geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere ErweiterungenInhalt und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .degree, wenn der Name die Ausbildung oder Qualifikation widerspiegeln soll, oder wenn die .com-Version verwendet wird.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste Option für ein breites Publikum wünschen.
Jeder kann eine .degree Domain registrieren, es handelt sich um eine offene Endung / Erweiterung, daher gibt es keine besonderen Berechtigungsbedingungen für Einzelpersonen oder Unternehmen.
Ja, es gelten Standard-Domain.Namen müssen den Regeln der Registrierungssyntax folgen. Einige Begriffe können reserviert oder nicht verfügbar sein, wenn sie bereits registriert sind.
Bei Hostinger kostet eine .degree Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 52,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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