Studenten und Fans mit einer .dance Domain finden

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.dance

Über die .dance-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .dance-Domain hilft.

Was ist eine .dance Domain?

.dance ist eine generische Top-Level-Domain für tanzbezogene Seiten, die im neuen gTLD-Programm der ICANN erstellt wurde und grundsätzlich jedem offen steht, ohne besondere Berechtigungsregeln.

Für wen ist eine .dance Domain?

Eine .dance Domain eignet sich gut für Tanzstudios, Instruktoren, Veranstalter und Performer, die eine klare, einprägsame Online-Identität wünschen und eignet sich gut für Kursseiten, Portfolios und Promotion.

Warum eine .dance Domain wählen?

Eine .dance Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke besser wiederzuerkennen.Sie bietet eine klare, professionelle Webadresse, die Vertrauen über Websites, E-Mail und Marketing hinweg unterstützt, wenn Ihre Präsenz wächst.

Domaininformationen für .dance

TLD
.dance
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.dance Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .dance Domain ist eine Webadressen-Endung, die für tanzbezogene Websites wie Schulen, Studios, Veranstaltungen oder Performer verwendet wird.Sie wurde für ein bestimmtes Thema erstellt, wird aber heute häufig für jedes tanzorientierte Projekt verwendet.
Ja. .dance ist eine gültige Top-Level-Domain mit offizieller Registrierung, funktioniert also wie andere Domain Endungen in Browsern und E-Mail. Suchmaschinen können sie auch normal crawlen.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Tanz geht oder Ihre Marke um dieses Thema herum aufgebaut ist.Suchmaschinen behandeln es genauso wie andere Erweiterungen für Inhalt Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .dance, wenn Sie eine klare, themenbezogene Adresse wünschen, die zu einer Tanzseite passt und es einfacher macht, verfügbare Namen zu finden.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie eine breitere Geschäftsidentität wünschen.
Jeder kann eine .dance Domain registrieren, die nicht auf ein bestimmtes Land, einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Mitgliedergruppe beschränkt ist.
Es gelten Standardregeln für Domains, z. B. die Verwendung gültiger Zeichen und die Vermeidung bereits vergebener Namen. Einige für Registrierungen reservierte Namen sind möglicherweise auch nicht verfügbar, aber es gibt keine besonderen Berechtigungsbeschränkungen.
Bei Hostinger kostet eine .dance Domain im ersten Jahr 9,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 27,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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