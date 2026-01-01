Eigentumswohnungen mit einer .condos Domain schneller listen und verkaufen

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Für das erste Jahr
.condos

Über die .condos-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .condos-Domain hilft.

Was ist eine .condos Domain?

.condos ist eine generische Top-Level-Domain für Eigentumswohnungs- und Immobilienwebsites, die für die allgemeine Registrierung offen ist, ohne größere Berechtigungsbeschränkungen, und häufig von Immobilieneinträgen, Bauträgern und Wohnungsservices genutzt wird.

Für wen ist eine .condos Domain?

Eine .condos Domain eignet sich hervorragend für Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Wohnungsentwickler und Wohnungsbaugesellschaften, die Angebote, Communities oder Dienstleistungen präsentieren möchten.

Warum eine .condos Domain wählen?

Eine .condos Domain hilft Besuchern, den Fokus Ihrer Website schnell zu verstehen und Ihre Marke leichter zu merken.Sie bietet eine klare, professionelle Option für Websites, E-Mail und Marketing, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .condos

TLD
.condos
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.condos Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .condos Domain ist eine Webadressen-Endung, die für Eigentumswohnungen, Wohnungen und Immobilienanzeigen verwendet wird.Sie wurde als beschreibende Endung / Erweiterung erstellt. Heute wird sie jedoch hauptsächlich verwendet, um objektbezogene Inhalte schnell zu signalisieren.
Ja. .condos ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass sie normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen hängt mehr von der Website und dem Unternehmen dahinter ab als vom Ende.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Eigentumswohnungen, Immobilienanzeigen oder ein damit verbundenes Unternehmen geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für Inhalt Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .condos, wenn Sie eine eindeutige, objektorientierte Webadresse wünschen und die genaue .com-Adresse verwendet wird.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste Anerkennung und einen allgemeineren Namen für ein breiteres Publikum wünschen.
Für Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen gelten keine besonderen Voraussetzungen für die Berechtigung einer .condos Domain.
Ja, es gelten weiterhin Standard-Domain Regeln: Der Name muss verfügbar sein, gültige Zeichen verwenden und reservierte oder Premium-Registrierungsnamen vermeiden, wenn diese aufgehoben werden.
Bei Hostinger kostet eine .condos Domain im ersten Jahr 40,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 59,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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