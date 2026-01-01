Wachsen Sie Ihr türkisches Geschäft mit einer .com-tr Domain

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.com-tr

Über die .com-tr-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .com-tr-Domain hilft.

Was ist eine .com.tr Domain?

.com.tr ist die zweitrangige ccTLD der Türkei unter .tr, die häufig für kommerzielle Websites verwendet wird.Seit 2022 ist sie ohne Dokumente im Windhundverfahren verfügbar. TRABİS verwaltet den .tr-Namespace.

Für wen ist eine .com.tr Domain?

Eine .com.tr Domain eignet sich hervorragend für Unternehmen in der Türkei, lokale E-Commerce Stores, Agenturen und Dienstleister, die eine vertrauenswürdige Webpräsenz wünschen.

Warum eine .com.tr Domain wählen?

Eine .com.tr Domain hilft Besuchern, Ihr Unternehmen in der Türkei klarer zu identifizieren und unterstützt eine professionelle, lokal relevante Webadresse. Sie kann die Wiedererkennung, das Vertrauen und die Konsistenz über Websites, E-Mails und Marketing hinweg verbessern, während Sie wachsen.

Domaininformationen für .com.tr

TLD
.com.tr
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
IDN-Domains

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Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
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.com.tr Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .com.tr Domain ist die kommerzielle Version der türkischen Endung / Erweiterung und wird häufig von Unternehmen, Marken und Dienstleistungen verwendet, die mit der Türkei verbunden sind.
Ja. .com.tr ist eine gültige Ländercode TLD, die im DNS Root erscheint und unter dem türkischen Domain System verwaltet wird. Browser, E-Mail und Suchmaschinen behandeln sie wie andere Standarddomains.
Ja, wenn Ihre Website für ein türkisches Publikum oder ein mit der Türkei verbundenes Unternehmen bestimmt ist.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für Inhalt Relevanz sind also wichtiger als die TLD.
Wählen Sie .com.tr, wenn Sie eine Türkei-fokussierte Identität oder einen Namen wünschen, der zu lokalen Benutzern passt.Wählen Sie .com, wenn Sie ein globales Publikum oder die breitere Verfügbarkeit und Erkennung einer generischen Endung / Erweiterung wünschen.
Die Berechtigung hängt von den aktuellen Registrierungsregeln für .com.tr ab, die von der türkischen Domain Authority festgelegt werden.
Ja. .com.tr-Namen müssen Registrierungsnamensregeln folgen. Einige Begriffe können vor der Registrierung reserviert werden oder benötigen einen Nachweis. Die genauen Anforderungen können je nach Domain Typ und Registrierungsrichtlinie variieren.
Bei Hostinger kostet eine .com.tr Domain im ersten Jahr 6,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 11,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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