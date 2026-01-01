Reach schwedische Kunden mit einer .com-se Domain

10,99/1. Jahr
Für das erste Jahr
.com-se

Über die .com-se-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .com-se-Domain hilft.

Was ist eine .com.se Domain?

.com.se ist eine schwedische Second-Level-Domain unter der .se-Ländercode TLD, die für die öffentliche Registrierung ohne besondere lokale Anwesenheitspflicht offen ist und häufig für Unternehmen oder Namen verwendet wird, die eine schwedische Identität wünschen.

Für wen ist eine .com.se Domain?

Eine .com.se Domain eignet sich gut für Unternehmen, E-Commerce Stores, Agenturen und Dienstleister, die auf Schweden zielen und eine vertrauenswürdige lokale Webpräsenz wünschen, und eignet sich sowohl für neue Projekte als auch für etablierte Marken.

Warum eine .com.se Domain wählen?

Eine .com.se Domain hilft Ihnen, Ihre Website leicht als mit Schweden verbunden zu identifizieren und gleichzeitig den vertrauten .com Stil beizubehalten.Sie kann Support, klares Branding und eine konsistente Onlinepräsenz bieten, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .com.se

TLD
.com.se
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
DNSSEC

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
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.com.se Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .com.se Domain ist eine Second-Level Domain unter dem schwedischen .se Ländercode und wird häufig für kommerzielle Websites und Unternehmen mit Verbindungen nach Schweden oder dem schwedischen Markt verwendet.
Ja. .com.se ist ein gültiger Domainname unter dem .se-Register, der von der Swedish Internet Foundation betrieben wird und normalerweise in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen funktioniert.
Ja, wenn Sie unter .se eine in Schweden fokussierte Webadresse oder einen Business-Style-Namen wünschen. Suchmaschinen behandeln sie wie andere Domains für SEO, daher sind Inhalt und Relevanz wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .com.se, wenn Sie eine schwedische oder lokale kommerzielle Identität wünschen und der Name zu Ihrem Publikum passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste globale Anerkennung wünschen oder der gleiche Name einfacher zu finden ist.
Eine .com.se Domain kann jeder registrieren, solange der Name verfügbar ist und die Registrierungsdaten gültig sind.Für .com.se besteht keine allgemeine lokale Wohnsitzpflicht.
Ja, der Name muss den Registrierungsregeln und Standardregeln für die Domain-Namensgebung, wie zulässige Zeichen und Längenbegrenzungen, entsprechen.
Bei Hostinger kostet eine .com.se Domain im ersten Jahr 10,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 10,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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