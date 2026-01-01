Bauen Sie Ihr Portugiesisches Geschäft mit einer .com-pt Domain aus

17,99/1. Jahr
Für das erste Jahr
.com-pt

Über die .com-pt-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .com-pt-Domain hilft.

Was ist eine .com.pt Domain?

.com.pt ist eine portugiesische Second-Level-Domain unter .pt, die für kommerzielle Zwecke bestimmt ist und nach den portugiesischen .pt-Registryregeln verwaltet wird.

Für wen ist eine .com.pt Domain?

Eine .com.pt Domain eignet sich hervorragend für Unternehmen in Portugal, lokale Dienstleister, E-Commerce Stores und Startups, die eine klare Online-Identität für den portugiesischen Markt wünschen.

Warum eine .com.pt Domain wählen?

Eine .com.pt-Domain hilft, den Zweck Ihrer Website klar zu machen und das Vertrauen bei einer lokalen Zielgruppe zu stärken.Sie ist eine praktische Wahl für Geschäftsseiten, E-E-Mail-Adressen und Marketing, die im Laufe Ihres Wachstums erkennbar bleiben muss.

Domaininformationen für .com.pt

TLD
.com.pt
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
DNSSEC

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
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Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
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.com.pt Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .com.pt Domain ist eine portugiesische Second-Level Domain unter .pt. Sie wird häufig von Unternehmen, Marken und Projekten genutzt, die mit Portugal verbunden sind.
Ja. .com.pt ist eine gültige .pt Domain, die von der .PT Registry verwaltet wird. Daher funktioniert sie normal in Browsern, E-Mail und Suche. Eine gültige Registrierungskontrolle ist ein Grund, warum sie vertrauenswürdig ist.
Ja, wenn sich Ihr Publikum in Portugal befindet oder Sie eine lokale Webadresse wünschen, behandeln Suchmaschinen diese genauso wie andere Erweiterungen für SEO, sodass Inhalt und Relevanz wichtiger sind.
Wählen Sie .com.pt, wenn Sie eine Adresse mit Fokus auf Portugal wünschen, die lokale Präsenz signalisiert.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste globale Anerkennung wünschen oder Ihr bevorzugter Name dort leichter zu finden ist.
Es ist für jedermann zugänglich, ohne allgemeine Wohnsitz- oder Staatsbürgerschaftspflicht, Sie können es über einen akkreditierten Registrar oder direkt bei der .PT Registry registrieren.
Ja, Namen müssen den .PT-Registrierungsregeln folgen und dürfen keine illegalen oder reservierten Begriffe verwenden.Der .com.pt-Bereich ist weniger restriktiv als einige andere .pt-Kategorien, aber er hat immer noch Namensregeln.
Bei Hostinger kostet eine .com.pt Domain im ersten Jahr 17,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 17,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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