Verbinden Sie sich mit spanischen Kunden mit einer .com-es Domain

13,99/1. Jahr
Für das erste Jahr
.com-es

Über die .com-es-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .com-es-Domain hilft.

Was ist eine .com.es Domain?

Zweite .es Domain für kommerzielle Nutzung in Spanien; offen für Privatpersonen und Unternehmen mit Verbindungen nach Spanien.Verwaltet von Red.es, ist sie für spanisch orientierte Websites geeignet, ohne vorherige Verifizierung für .com.es.

Für wen ist eine .com.es Domain?

Eine .com.es Domain eignet sich hervorragend für Unternehmen in Spanien, lokale Dienstleistungen, E-Commerce-Websites und zweisprachige Marken, die eine klare spanische Marktpräsenz wünschen und für Projekte, die auf Vertrauen, Reach und regionale Relevanz ausgerichtet sind.

Warum eine .com.es Domain wählen?

Eine .com.es-Domain hilft Besuchern, eine Geschäftspräsenz in Spanien schnell zu erkennen und gleichzeitig Ihre Webadresse klar und einfach zu merken.Sie unterstützt die konsistente Nutzung über Websites, E-E-Mail und Marketing hinweg, während Ihre Marke wächst.

Domaininformationen für .com.es

TLD
.com.es
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
IDN-Domains
DNSSEC

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.com.es Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .com.es Domain ist eine Third-Level Domain unter dem spanischen .es Ländercode und wird häufig von Unternehmen und kommerziellen Projekten mit Bezug zu Spanien genutzt.
Ja. Es ist eine gültige Domainendung unter dem spanischen .es-Namespace und funktioniert normalerweise in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Vertrauen hängt auch von der Website und deren Betreiber ab.
Ja, wenn Sie eine Domain wünschen, die eine kommerzielle Präsenz in Spanien signalisiert, Suchmaschinen behandeln sie für SEO gleich, sodass Relevanz, Inhalt und Links wichtiger sind als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .com.es, wenn Ihr Publikum in Spanien ist und Sie einen lokalen, geschäftlichen Namen wünschen.Wählen Sie .com, wenn Sie eine größere globale Reach wünschen oder wenn der gewünschte .com.es-Name nicht verfügbar ist.
Für diese Endung / Erweiterung ist keine Registrierung einer .com.es Domain erforderlich.
Ja. Der Name muss den Standard-Domain Regeln entsprechen und in die Namensrichtlinien der .es Registry passen. Reservierte oder ungültige Namen können nicht registriert werden.
Bei Hostinger kostet eine .com.es Domain im ersten Jahr 13,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 13,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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