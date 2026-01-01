Reach deutsche Kunden mit einer .com-de Domain

6,99/1. Jahr
Für das erste Jahr
.com-de

Über die .com-de-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .com-de-Domain hilft.

Was ist eine .com.de Domain?

.com.de ist eine von DENIC betriebene Second-Level-Domain unter der deutschen .de ccTLD, die für die Registrierung offen ist und häufig für Namen mit deutschem oder kommerziellem Fokus genutzt wird.

Für wen ist eine .com.de Domain?

Eine .com.de Domain eignet sich hervorragend für Unternehmen in Deutschland, deutsche Marken, lokale Dienstleister und internationale Unternehmen, die sich an deutsche Kunden wenden, die eine vertrauenswürdige, marktspezifische Webadresse wünschen.

Warum eine .com.de Domain wählen?

Eine .com.de Domain hilft Menschen, Ihre Website schnell zu identifizieren und unterstützt einen klaren, professionellen Markenauftritt in Deutschland.Sie kann die Wiedererkennung, Glaubwürdigkeit und Konsistenz über Websites, E-Mails und Marketing hinweg verbessern, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .com.de

TLD
.com.de
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.com.de Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Bei Hostinger kostet eine .com.de Domain im ersten Jahr 6,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 6,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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