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.catering

Über die .catering-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .catering-Domain hilft.

Was ist eine .catering Domain?

.catering ist eine generische Top-Level-Domain für Unternehmen und Fachleute aus der Gastronomie- und Eventgastronomiebranche, die ohne besondere geografische Berechtigungsbeschränkungen für die allgemeine Registrierung offen steht.

Für wen ist eine .catering Domain?

Eine .catering Domain eignet sich hervorragend für Caterer, Eventplaner, Restaurants und Essenslieferdienste, die eine übersichtliche, professionelle Onlinepräsenz wünschen und passt zu Menüs, Buchungen und lokalem Geschäftswachstum.

Warum eine .catering Domain wählen?

Eine .catering Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke besser wiederzuerkennen.Sie unterstützt eine klare Website, E-Mail und Marketing-Nutzung, wenn Ihr Unternehmen wächst und eine einfache, einprägsame Webadresse benötigt.

Domaininformationen für .catering

TLD
.catering
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.catering Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .catering Domain ist eine beschreibende Webadresse für Unternehmen oder Projekte rund um Catering, Gastronomie oder Eventgastronomie.Sie wurde als generische Top-Level-Domain geschaffen und wird heute hauptsächlich verwendet, um einen klaren Branchenfokus zu zeigen.
Ja. .catering ist eine gültige Top-Level-Domain, die unter dem Registrierungssystem der ICANN verwaltet wird. Daher funktioniert sie normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Vertrauen hängt mehr von der Website und E-Mail Einrichtung ab als von der Endung / Erweiterung selbst.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Catering, Event Food oder einen damit verbundenen Service geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Relevante Inhalte und klares Branding sind also wichtiger als die TLD.
Wählen Sie .catering, wenn Sie einen Namen wünschen, der Ihren Service sofort beschreibt, oder wenn die .com-Version bereits belegt ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste Option für ein breites Publikum oder eine allgemeine geschäftliche Nutzung wünschen.
Für Privatpersonen und Unternehmen gibt es keine besonderen Berechtigungsregeln für die Registrierung einer .catering Domain.
Es gibt keine speziellen Nutzungsbeschränkungen, die an die Endung / Erweiterung selbst gebunden sind.Wie die meisten Domains muss der Name weiterhin den Standard DNS Regeln folgen. Einige reservierte Namen können von der Registrierung blockiert werden.
Bei Hostinger kostet eine .catering Domain im ersten Jahr 27,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 39,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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