Erstellen einer vertrauenswürdigen Glücksspielmarke mit einer .casino Domain

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Für das erste Jahr
.casino

Über die .casino-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .casino-Domain hilft.

Was ist eine .casino Domain?

.generic Top-Level-Domain für Casino-bezogene Websites; offen für allgemeine Registrierung, ohne besondere geografische Berechtigungsbeschränkungen; wird häufig von Glücksspielmarken, Glücksspielunternehmen und Unterhaltungsseiten verwendet.

Für wen ist eine .casino Domain?

Eine .casino Domain eignet sich hervorragend für Online-Gaming-Betreiber, Casino-Bewertungsseiten, Affiliate-Vermarkter und Glücksspiel-News-Publisher, die eine klare, branchenspezifische Webadresse wünschen und hilft, Relevanz und Fokus zu signalisieren.

Warum eine .casino Domain wählen?

Eine .casino Domain gibt Besuchern auf einen Blick eine klare Vorstellung von Ihrer Website, verbessert die Wiedererkennung und das Vertrauen und unterstützt eine einheitliche Online-Identität auf Ihrer Website, E-Mail und Marketing, während Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .casino

TLD
.casino
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.casino Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .casino Domain signalisiert, dass es sich bei einer Website um Casinos oder Casino-bezogene Dienstleistungen handelt und wird häufig von Glücksspielmarken, Glücksspielplattformen und Informationsseiten genutzt, die sich auf Casinothemen konzentrieren.
Ja, eine .casino Domain funktioniert wie jede andere gültige Domainendung in Browsern und E-Mail und ist eine offizielle generische TLD, die im DNS delegiert wird, so dass sie normal registriert und verwendet werden kann.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Casinos, Spiele oder verwandte Inhalte geht.Suchmaschinen behandeln .casino genauso wie andere TLDs für SEO.Relevante Inhalte und die Qualität der Website sind daher wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .casino, wenn Sie einen Namen wünschen, der eindeutig zu einer Casino-bezogenen Marke oder Website passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste Vertrautheit wünschen oder wenn Ihr Publikum eine universelle Domain erwartet.
Jeder kann eine .casino Domain registrieren, es handelt sich um eine offene TLD ohne allgemeine Berechtigung für Registranten.
Ja, es gelten nach wie vor Standard-Domain Regeln, einschließlich zulässiger Zeichenlimits und der Vermeidung ungültiger Namen.
Bei Hostinger kostet eine .casino Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 164,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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