Verkaufen Sie mehr Ausrüstung an Fotografieliebhaber mit einer .camera Domain

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.camera

Über die .camera-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .camera-Domain hilft.

Was ist eine .camera Domain?

.camera ist eine generische Top-Level-Domain für kamerabezogene Websites und Dienste, die keine besonderen Berechtigungsbeschränkungen hat und daher für Fotografen, Videografen, Gerätehäuser und Medienprojekte geeignet ist.

Für wen ist eine .camera Domain?

Eine .camera Domain eignet sich hervorragend für Fotografen, Videografen, Kamerahändler und Zahnradbewertungsseiten, die eine klare, einprägsame Webadresse wünschen, und eignet sich praktisch für Portfolios, Produktseiten und Projektseiten.

Warum eine .camera Domain wählen?

Eine .camera Domain hilft Besuchern, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und gibt Ihrer Marke eine klare, relevante Webadresse.Sie unterstützt Wiedererkennung, Vertrauen und einfache Nutzung über Websites, E-Mail und Marketing hinweg, während Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .camera

TLD
.camera
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.camera Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .camera Domain informiert über Kameras, Fotografie oder Videoausrüstung. Sie wurde für dieses Thema erstellt und wird heute häufig von Fotografen, Rezensenten und Verkäufern von Geräten verwendet.
Ja. Eine .camera Domain ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass sie in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen wie andere Endungen funktioniert.
Ja, wenn Ihre Website auf Kameras, Fotos oder Video-Inhalte fokussiert ist.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .camera, wenn Sie einen Namen wünschen, der eindeutig zu einer kamerabezogenen Website passt, oder wenn die .com-Version bereits belegt ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie die breiteste allgemeine Verwendung wünschen.
Jeder kann eine .camera Domain registrieren, die Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen ohne besondere Berechtigungsregeln offen steht.
Ja. Der Name muss den Standard-Domain Regeln entsprechen, reservierte oder Premium-Namen sind möglicherweise nicht verfügbar. Einige Namen können auch von der Registrierung blockiert werden.
Bei Hostinger kostet eine .camera Domain im ersten Jahr 11,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 59,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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