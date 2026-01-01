Gewinnen Sie mehr Wohn- und Gewerbeflächen mit einer .builders Domain

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Für das erste Jahr
.builders

Über die .builders-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .builders-Domain hilft.

Was ist eine .builders Domain?

.builders ist eine generische Top-Level-Domain, die für jedermann offen steht und häufig von Bau-, Maker- und Projektwebsites ohne besondere geografische oder Berechtigungseinschränkungen genutzt wird.

Für wen ist eine .builders Domain?

Eine .builders Domain eignet sich hervorragend für Bauunternehmen, Bauunternehmer, Architekturbüros, Entwickler und Renovierungsteams, die eine klare, professionelle Webadresse für die Präsentation von Projekten, Dienstleistungen und Expertise wünschen.

Warum eine .builders Domain wählen?

Eine .builders Domain hilft Besuchern, den Fokus Ihrer Website schnell zu verstehen und Ihre Marke leichter zu merken, und unterstützt eine klare, professionelle Präsenz auf Ihrer Website, E-Mail und Marketing, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .builders

TLD
.builders
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.builders Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .builders Domain signalisiert einen Fokus auf das Bauen, Bauen oder Herstellen von Dingen und wird heute häufig von Auftragnehmern, Herstellern und Teams verwendet, die eine klare branchenspezifische Webadresse wünschen.
Ja. .builders ist eine gültige Top-Level-Domain und funktioniert normalerweise in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Wie andere TLDs wird sie über eine offizielle Registrierung verwaltet.
Ja, wenn es bei Ihrer Website um Bau, Renovierung, Design oder eine andere gebäudebezogene Dienstleistung geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .builders, wenn Sie einen Namen wünschen, der eindeutig zu Ihrer Branche, Ihrem Projekt oder Ihrer Nische passt und eine passende .com nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie die breiteste Anerkennung wünschen.
Jede und jeder kann eine .builders Domain registrieren, die in der Regel ohne besondere Berechtigungsregeln für Einzelpersonen oder Unternehmen offen ist.
Ja, es gelten Standard-Domain Regeln.Namen müssen gültige Zeichen verwenden und können nicht reserviert oder bereits registriert werden.
Bei Hostinger kostet eine .builders Domain im ersten Jahr 4,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 35,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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