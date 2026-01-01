Füllen Sie jede Einheit schneller mit einer .apartments Domain

57,99/Jahr10,99/1. Jahr
81 % sparen
Für das erste Jahr
.apartments

Über die .apartments-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .apartments-Domain hilft.

Was ist eine .apartments Domain?

.apartments ist eine generische Top-Level-Domain für Immobilien- und mietbezogene Websites, die keine allgemeinen geografischen Einschränkungen hat und häufig von Wohnungsinseraten, Immobilienverwaltern und Wohnungsunternehmen genutzt wird.

Für wen ist eine .apartments Domain?

Eine .apartments Domain eignet sich hervorragend für Immobilienverwalter, Wohnungsgemeinschaften, Immobilienmakler und Vermietungsplattformen, die eine klare, branchenspezifische Webadresse wünschen, für Einträge, Wohnportale und lokales Vermietungsmarketing.

Warum eine .apartments Domain wählen?

Eine .apartments Domain hilft Besuchern, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und Ihre Marke leichter zu merken.Sie unterstützt ein klares, professionelles Branding auf Ihrer Website, E-Mail und Marketing, während Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .apartments

TLD
.apartments
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

Weitere Domainendungen entdecken

.de

Deutschlands meistgenutzte Webadresse

11,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.com

Die beliebteste Domain der Welt

16,99 €0,01/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.online

Ihr Unternehmen – rund um die Uhr geöffnet

33,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.io

Die Domain, die jedes Startup haben möchte

65,99 €27,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

14,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.xyz

Frisch. Modern. Grenzenlos flexibel.

18,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.pro

Zeigen Sie der Welt, was Sie am besten können

29,99 €2,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.cloud

Wo moderne Unternehmen arbeiten

24,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.apartments Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .apartments Domain ist eine Webadressenendung für wohnungsbezogene Websites und wird häufig von Immobilieneinträgen, Gebäuden, Vermietern und Vermietungsdiensten verwendet, um zu zeigen, dass es sich bei der Website um Wohnungen handelt.
Ja. .apartments ist eine gültige Top-Level-Domain, funktioniert also wie andere Domain Endungen in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Sie wird unter einer offiziellen Registrierung betrieben, die dazu beiträgt, dass sie erkannt wird.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Wohnungen, Mietobjekte oder Immobilienangebote geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .apartments, wenn Sie einen klaren, spezifischen Namen für wohnungsbezogene Inhalte wünschen und die .com-Version nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum eine breitere oder allgemeinere Webadresse erwartet.
Jeder kann eine .apartments Domain registrieren, die nicht auf ein bestimmtes Land, eine bestimmte Geschäftsart oder eine bestimmte Berufsgruppe beschränkt ist.
Es gelten die üblichen Domain Regeln, z.B. nur Buchstaben, Zahlen und Bindestriche zu verwenden und nicht mit einem Bindestrich zu beginnen oder zu enden.
Bei Hostinger kostet eine .apartments Domain im ersten Jahr 10,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 57,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.