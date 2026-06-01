Hostinger Mail vs. GoDaddy Mail

Suchen Sie nach Alternativen zu GoDaddy Email? Vergleichen Sie Hostinger und GoDaddy auf einen Blick, um den passenden Business-E-Mail-Hosting-Service fÃ¼r Ihre BedÃ¼rfnisse zu finden.
Siehe Vergleich

Warum Hostinger Mail wÃ¤hlen?

Eine gute E-Mail muss weder kompliziert noch teuer sein. Genau hier setzt Hostinger an.

Wert, der tatsÃ¤chlich Sinn macht

Ein professionelles E-Mail-Postfach muss kein VermÃ¶gen kosten. Hostinger Business Email bietet Ihnen eine personalisierte Adresse, hohe Sicherheit und Wachstumspotenzial â€“ ohne unerwartete PreiserhÃ¶hungen bei der VerlÃ¤ngerung.

Innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.

Keine komplizierten technischen Einrichtungsprobleme. Egal, ob Ihre Domain bei Hostinger liegt oder nicht, mit wenigen Klicks ist Ihr Posteingang einsatzbereit â€“ und Ihre erste professionelle E-Mail kann versendet werden.

Das Wichtigste im Ãœberblick

Spamfilter, E-Mail-Authentifizierung, mobiler Zugriff und KI-gestÃ¼tzte Texterstellungstools â€“ alles integriert. So kÃ¶nnen Sie sich auf Ihr GeschÃ¤ft konzentrieren, nicht auf Ihren Posteingang.

Direkter Vergleich

Preise und Funktionen auf einen Blick vergleichen.
Hostinger Mail
GoDaddy Email

Startpreis pro Briefkasten*

Starts at 0,39 â‚¬/Monat
1,99 â‚¬/Monat

Kostenlose Domain

Ja
Nein

Speicherplatz pro Postfach

10 GBâ€“50 GB
10 GB â€“ 100 GB

E-Mail-Aliasse

Bis zu 30
Bis zu 300

Weiterleitungsregeln

Ja
Ja

Autoresponder

Ja
Ja

Spam- und Virenschutz

Ja
Ja

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Ja
Ja

Sehen Sie, wer Ihre E-Mails geÃ¶ffnet hat.

Alle PlÃ¤ne
BeschrÃ¤nkt

E-Mail-Interaktionen

Ja
Ja

KI-Funktionen

Ja, KI-Assistent, KI-Schreiben, intelligente Suche und Zusammenfassungen
Ja, KI-gestÃ¼tzte E-Mail-Erstellung

Agentische E-Mail

Ja
Nein

Kundensupport

24/7 Live-Chat
24/7 Telefon & Chat

Bewertung auf Trustpilot

4.5 / 5.0
4,5 / 5,0
Loslegen

*Vergleichsdatum: 1. Juni 2026.

Erfahren Sie, warum sich Ã¼ber 5 Millionen Website-Betreiber fÃ¼r Hostinger entscheiden.

Ãœberzeugen Sie sich selbst â€“ hier erfahren Sie, was Nutzer der Hostinger Business-E-Mail-Dienste Ã¼ber ihre Erfahrungen berichten.

Simos

Review provider

Ich nutze Hostinger seit Ã¼ber einem Jahr und bin absolut begeistert. Ihre ProfessionalitÃ¤t ist unbestreitbar, aber ihr E-Mail-Service ist wirklich fantastisch â€“ zuverlÃ¤ssig, einfach einzurichten und perfekt fÃ¼r die professionelle Kommunikation.

Bob Stewart

Review provider

Hostinger bietet mir alles, was ich fÃ¼r E-Mail und Domain brauche â€“ die richtigen Funktionen zu einem fairen Preis. Andere Hosting-Anbieter behaupten zwar, die besten zu sein, aber sie Ã¼berfordern einen mit KomplexitÃ¤t und aufdringlichem Marketing.

OASK Publishers

Review provider

Ich nutze die E-Mail-Dienste von Hostinger fÃ¼r meine GeschÃ¤ftskommunikation und bin insgesamt sehr zufrieden. Die Einrichtung war unkompliziert und das Verbinden von E-Mail-Adressen mit eigener Domain war auch ohne fortgeschrittene technische Kenntnisse problemlos mÃ¶glich.

Sichern Sie sich Ihren KI-gestÃ¼tzten Business-E-Mail-Tarif.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Jederzeit kÃ¼ndbar

24/7 Kundendienst

48 Monats-Plan
87 % Rabatt
Starter
Optimal fÃ¼r: Einzelunternehmer
2,99â‚¬
0,39â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
Preis pro Postfach. FÃ¼r eine Laufzeit von 48 Monaten. VerlÃ¤ngerungspreis: 1,59 â‚¬/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
1 Postfach enthalten
5 GB Speicherplatz pro Postfach
5 Weiterleitungs-Regeln
5 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Agentic Mail
BESTSELLER
75 % Rabatt
Standard
Optimal fÃ¼r: Kleinunternehmen, die skalieren mÃ¶chten
3,99â‚¬
0,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
Preis pro Postfach. FÃ¼r eine Laufzeit von 48 Monaten. VerlÃ¤ngerungspreis: 2,79 â‚¬/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
1 Postfach enthalten
20 GB Speicherplatz pro Postfach
20 Weiterleitungs-Regeln
10 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Suchen, antworten, zusammenfassen und schreiben â€“ alles mit KI-Tools â€“ unbegrenzt
Sehen Sie, wer Ihre E-Mails geÃ¶ffnet hat
Intelligente, KI-gesteuerte E-Mail-Antworten
Automatische Antworten
Agentic Mail
67 % Rabatt
Premium
Optimal fÃ¼r: Teams, die skalieren
5,99â‚¬
1,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
Preis pro Postfach. FÃ¼r eine Laufzeit von 48 Monaten. VerlÃ¤ngerungspreis: 3,99 â‚¬/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
1 Postfach enthalten
50 GB Speicherplatz pro Postfach
50 Weiterleitungs-Regeln
30 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
Link-Klicks und Datei-Ã–ffnungen verfolgen
Suchen, antworten, zusammenfassen und schreiben â€“ alles mit KI-Tools â€“ unbegrenzt
Sehen Sie, wer Ihre E-Mails geÃ¶ffnet hat
Automatische Antworten
Agentic Mail
87 % Rabatt
Starter
Optimal fÃ¼r: Einzelunternehmer
2,99â‚¬
0,39â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
Preis pro Postfach. FÃ¼r eine Laufzeit von 48 Monaten. VerlÃ¤ngerungspreis: 1,59 â‚¬/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
1 Postfach enthalten
5 GB Speicherplatz pro Postfach
5 Weiterleitungs-Regeln
5 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Agentic Mail
BESTSELLER
75 % Rabatt
Standard
Optimal fÃ¼r: Kleinunternehmen, die skalieren mÃ¶chten
3,99â‚¬
0,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
Preis pro Postfach. FÃ¼r eine Laufzeit von 48 Monaten. VerlÃ¤ngerungspreis: 2,79 â‚¬/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
1 Postfach enthalten
20 GB Speicherplatz pro Postfach
20 Weiterleitungs-Regeln
10 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Suchen, antworten, zusammenfassen und schreiben â€“ alles mit KI-Tools â€“ unbegrenzt
Sehen Sie, wer Ihre E-Mails geÃ¶ffnet hat
Intelligente, KI-gesteuerte E-Mail-Antworten
Automatische Antworten
Agentic Mail
67 % Rabatt
Premium
Optimal fÃ¼r: Teams, die skalieren
5,99â‚¬
1,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
Preis pro Postfach. FÃ¼r eine Laufzeit von 48 Monaten. VerlÃ¤ngerungspreis: 3,99 â‚¬/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
1 Postfach enthalten
50 GB Speicherplatz pro Postfach
50 Weiterleitungs-Regeln
30 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
Link-Klicks und Datei-Ã–ffnungen verfolgen
Suchen, antworten, zusammenfassen und schreiben â€“ alles mit KI-Tools â€“ unbegrenzt
Sehen Sie, wer Ihre E-Mails geÃ¶ffnet hat
Automatische Antworten
Agentic Mail

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Spam-, Viren- und Phishing-Schutz
E-Mail-Zugriff Ã¼ber alle Apps und GerÃ¤te
PostfachaktivitÃ¤ten-Verfolgung mit Audit-Protokollen
Datenschutz mit Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung
Unkomplizierte E-Mail-Ãœbertragung
Einrichtung automatischer Antworten bei Ihrer Abwesenheit
E-Mail-Weiterleitung an beliebige E-Mail-Adresse
Abfang fehlerhaft adressierter E-Mails
Schnelle, saubere und benutzerfreundliche Webmail
Spam-, Viren- und Phishing-Schutz
E-Mail-Zugriff Ã¼ber alle Apps und GerÃ¤te
PostfachaktivitÃ¤ten-Verfolgung mit Audit-Protokollen
Datenschutz mit Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung
Unkomplizierte E-Mail-Ãœbertragung
Einrichtung automatischer Antworten bei Ihrer Abwesenheit
E-Mail-Weiterleitung an beliebige E-Mail-Adresse
Abfang fehlerhaft adressierter E-Mails
Schnelle, saubere und benutzerfreundliche Webmail

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Bringen Sie Ihren Posteingang mit

Sie wechseln von einem anderen E-Mail-Anbieter? Mit Kodee, Ihrem KI Postfach-Assistenten, kÃ¶nnen Sie E-Mails, Ordner und Kontakte nahezu sofort Ã¼bertragen.
Postfach migrieren
Bringen Sie Ihren Posteingang mit

Hostinger Mail im Vergleich zu anderen E-Mail-Hosting-Anbietern

Hostinger Mail vs Zoho Mail

Hostinger vs GoDaddy (Hosting)

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

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