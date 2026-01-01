Whatsapp automation hosting
Deploy WhatsApp apps and bots with Hostinger
Simple monthly pricing, no hidden fees
+2 mois gratuits
Fonctionnalités Entreprise :
+2 mois gratuits
Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :
+2 mois gratuits
Fonctionnalités Entreprise :
+2 mois gratuits
Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :
Built for WhatsApp automation workflows
Soumettez votre code. On s’occupe du reste.
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.
2. Déployez-le instantanément
Lancez votre application Web Node.js en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l’échelle : on s'occupe de tout.
3. Gérez et développez
Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déploiement local, impact global
Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.