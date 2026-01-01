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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
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Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Terminal Web com IA
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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Command line tools without limits

Codex CLI is a command line interface that helps developers interact with their projects and workflows directly from the terminal. It is often used to automate tasks, manage code operations, and streamline everyday development routines.

Running Codex CLI on a VPS lets you keep a dedicated environment that is always available for your tools and scripts. You can adjust resources, control access, and support reliable performance as your projects and automation needs grow.
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Codex Cli Hosting

Everything you need for your Codex Cli Hosting

Run Codex CLI VPS hosting for faster, smarter automation Give Codex CLI dedicated VPS resources so your coding agent can analyze large repositories, run complex shell tasks, and stay responsive across long sessions, with the performance and control you need for serious terminal‑based development.

Advanced security

Catch any malicious files with a malware scanner. Secure your server with DDoS protection and a built-in firewall. Control your website accessibility with a dedicated IP address.

Codex Cli Hosting

Top-notch performance

Your server will run on AMD EPYC processors and NVMe SSD storage, and you will get a 300 Mb/s infrastructure for your needs. If you need more VPS resources, upgrade anytime with a few clicks.

Codex Cli Hosting

Full control with a way out

Configure your Codex Cli Hosting with full root access as you want. Before making any major changes, take a free manual snapshot. If anything, restore your data using the latest free automatic backup.

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Boost loading speed by choosing a server location that is as close as possible to your audience. We have data centers across North America, Europe, Asia, and South America.

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Codex Cli Hosting you can rely on

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
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O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
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A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro como em alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Work smarter with Kodee

Kodee – your friendly AI assistant – is here to help you with any VPS-related questions.

The AI agent is always on and available at no extra cost, helping with all VPS management tasks. Whether you are fixing an error, updating your firewall, or managing data, the AI agent simplifies the process and saves you time by turning simple prompts into reliable server operations.
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Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais informações.

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Codex Cli Hosting VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Codex Cli Hosting services.

What is Codex CLI and what can I use it for on a VPS?

Codex CLI is OpenAI’s terminal-based coding agent that runs locally and interacts with your codebase using natural language. On a VPS, you can use Codex CLI to inspect repositories, generate and edit code, run commands, and automate routine development tasks in a remote server environment. This makes it useful for managing backend services, scripts, and deployment workflows directly from the command line.

Why should I run Codex CLI on a VPS instead of my local machine?

Running Codex CLI on a VPS keeps your development and automation environment online and accessible from anywhere, without relying on your personal device. It allows you to colocate the agent next to your services, databases, or CI pipelines, reducing friction when modifying or deploying code on production-like infrastructure. A VPS also isolates Codex’s actions from your personal desktop, which can be preferable for dedicated project environments or team access.

How much control and customization do I get when hosting Codex CLI on a VPS?

With a VPS you typically get full shell and root access, so you can install Codex CLI with your preferred package manager, configure environment variables, and tune shell, Git, and tool integrations as you like. You can define exactly which directories Codex can access, how sandboxing is configured, and what additional tools or MCP servers it can use. This level of control is useful if you need custom workflows, stricter security boundaries, or project-specific automation scripts.

Is a VPS powerful enough for good performance and scalability with Codex CLI?

Codex CLI offloads most of the heavy AI computation to OpenAI’s APIs, so the VPS doesn’t need extreme CPU or GPU power for the agent itself. However, choosing a VPS with sufficient CPU, RAM, and fast disk is important when Codex is running tests, builds, or other resource-intensive commands on your codebase. You can start with a modest instance and upgrade to more CPU, memory, or storage as your projects, repositories, and automated workflows grow.

Who is Codex CLI hosting on a VPS best suited for?

Hosting Codex CLI on a VPS is ideal for developers and teams who work primarily in the terminal and want an AI coding agent close to their servers and services. It suits backend engineers, DevOps practitioners, and indie developers maintaining APIs, microservices, bots, or scheduled jobs on remote infrastructure. It’s also helpful for teams who want a shared, persistent environment where an agent can assist with code changes, maintenance tasks, and operational workflows over time.

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