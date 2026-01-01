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Codex Cli Hosting

Take control of your Codex CLI environment

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
Scanner de logiciels malveillants
Assistant IA
5,49  € /mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
codex cli hosting

Pick your perfect Codex Cli Hosting plan

69% de réduction
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Terminal Web IA
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Command line tools without limits

Codex CLI is a command line interface that helps developers interact with their projects and workflows directly from the terminal. It is often used to automate tasks, manage code operations, and streamline everyday development routines.

Running Codex CLI on a VPS lets you keep a dedicated environment that is always available for your tools and scripts. You can adjust resources, control access, and support reliable performance as your projects and automation needs grow.
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Codex Cli Hosting

Everything you need for your Codex Cli Hosting

Run Codex CLI VPS hosting for faster, smarter automation Give Codex CLI dedicated VPS resources so your coding agent can analyze large repositories, run complex shell tasks, and stay responsive across long sessions, with the performance and control you need for serious terminal‑based development.

Advanced security

Catch any malicious files with a malware scanner. Secure your server with DDoS protection and a built-in firewall. Control your website accessibility with a dedicated IP address.

Codex Cli Hosting

Top-notch performance

Your server will run on AMD EPYC processors and NVMe SSD storage, and you will get a 300 Mb/s infrastructure for your needs. If you need more VPS resources, upgrade anytime with a few clicks.

Codex Cli Hosting

Full control with a way out

Configure your Codex Cli Hosting with full root access as you want. Before making any major changes, take a free manual snapshot. If anything, restore your data using the latest free automatic backup.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Launch locally. Grow globally

Boost loading speed by choosing a server location that is as close as possible to your audience. We have data centers across North America, Europe, Asia, and South America.

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Codex Cli Hosting you can rely on

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Work smarter with Kodee

Kodee – your friendly AI assistant – is here to help you with any VPS-related questions.

The AI agent is always on and available at no extra cost, helping with all VPS management tasks. Whether you are fixing an error, updating your firewall, or managing data, the AI agent simplifies the process and saves you time by turning simple prompts into reliable server operations.
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

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Note :
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HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
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WpBeginner
Note :
4.7
874
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Codex Cli Hosting VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Codex Cli Hosting services.

What is Codex CLI and what can I use it for on a VPS?

Codex CLI is OpenAI’s terminal-based coding agent that runs locally and interacts with your codebase using natural language. On a VPS, you can use Codex CLI to inspect repositories, generate and edit code, run commands, and automate routine development tasks in a remote server environment. This makes it useful for managing backend services, scripts, and deployment workflows directly from the command line.

Why should I run Codex CLI on a VPS instead of my local machine?

Running Codex CLI on a VPS keeps your development and automation environment online and accessible from anywhere, without relying on your personal device. It allows you to colocate the agent next to your services, databases, or CI pipelines, reducing friction when modifying or deploying code on production-like infrastructure. A VPS also isolates Codex’s actions from your personal desktop, which can be preferable for dedicated project environments or team access.

How much control and customization do I get when hosting Codex CLI on a VPS?

With a VPS you typically get full shell and root access, so you can install Codex CLI with your preferred package manager, configure environment variables, and tune shell, Git, and tool integrations as you like. You can define exactly which directories Codex can access, how sandboxing is configured, and what additional tools or MCP servers it can use. This level of control is useful if you need custom workflows, stricter security boundaries, or project-specific automation scripts.

Is a VPS powerful enough for good performance and scalability with Codex CLI?

Codex CLI offloads most of the heavy AI computation to OpenAI’s APIs, so the VPS doesn’t need extreme CPU or GPU power for the agent itself. However, choosing a VPS with sufficient CPU, RAM, and fast disk is important when Codex is running tests, builds, or other resource-intensive commands on your codebase. You can start with a modest instance and upgrade to more CPU, memory, or storage as your projects, repositories, and automated workflows grow.

Who is Codex CLI hosting on a VPS best suited for?

Hosting Codex CLI on a VPS is ideal for developers and teams who work primarily in the terminal and want an AI coding agent close to their servers and services. It suits backend engineers, DevOps practitioners, and indie developers maintaining APIs, microservices, bots, or scheduled jobs on remote infrastructure. It’s also helpful for teams who want a shared, persistent environment where an agent can assist with code changes, maintenance tasks, and operational workflows over time.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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