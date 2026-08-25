ActiveCampaign vs. Hostinger Reach
Garantie de remboursement de 30 jours
Reach est simple à exécuter, juste à payer, facile à démarrer
Pas de courbe d'apprentissage
Payez pour qui vous envoyez un courriel
Commencez libre, grandissez quand vous êtes prêt
Comparaison des caractéristiques
*Date de comparaison : August 25, 2026.
Conçu pour le marketing par courriel des petites entreprises
Intégrations tierces
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Nombre de bénéficiaires
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12 mois
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Prix hors taxes
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Rejoignez des millions de clients satisfaits
« Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je les segmente et je les envoie sans avoir à jongler avec plusieurs outils. Tout est centralisé. »
« Reach a un réel potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un club privé de personnes réellement intéressées par mon art – c’est beaucoup plus personnel que les réseaux sociaux. »
« J'appréciais déjà l'hébergement Hostinger, mais Reach m'a encore plus surpris. L'IA me fait gagner un temps précieux : plus besoin de tout recommencer à zéro. Segmenter mon audience est également d'une simplicité déconcertante. Je le recommande vivement. »