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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Saltcorn

Saltcorn est une plateforme no-code open source permettant de créer visuellement des applications web et mobiles pilotées par des bases de données. Définissez des tables, configurez des types de champs avancés, concevez des mises en page avec un constructeur par glisser-déposer, associez des actions et des flux de travail. Saltcorn gère le backend, l'authentification, l'API REST et le rendu, sans nécessiter de code de liaison.

L'auto-hébergement de Saltcorn sur votre propre VPS permet de conserver les données clients, les enregistrements internes et les fichiers téléchargés au sein de votre infrastructure, plutôt que dans la base de données d'un fournisseur SaaS. Vous contrôlez la rétention, les intégrations, l'installation de plugins et les rôles d'accès, et vous évitez la tarification par utilisateur à mesure que votre équipe ou votre audience grandit. Le déploiement est livré avec PostgreSQL et des volumes persistants pour la base de données et les fichiers téléchargés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Saltcorn

Éditeur de mise en page visuel

Concevez des vues de liste, d'édition et d'affichage avec un constructeur par glisser-déposer alimenté par Craft.js, mélangeant champs, actions et composants intégrés sans code de templating.

Tables relationnelles

Modélisez vos données avec des colonnes typées, des clés étrangères, des champs calculés et des contraintes dans un véritable schéma basé sur PostgreSQL plutôt qu'une feuille de calcul plate.

Écosystème de plugins

Installez des plugins communautaires pour de nouveaux types de champs, des thèmes, des intégrations, des fournisseurs d'authentification et des sources de données externes directement depuis l'interface utilisateur d'administration.

Flux de travail et actions

Déclencher des actions côté serveur, des tâches planifiées, des webhooks et des flux de travail basés sur Blockly lorsque les enregistrements changent pour automatiser la logique métier sans services personnalisés.

Accès basé sur les rôles

Définir les rôles d'utilisateur et les autorisations par vue afin que les administrateurs internes, les comptes clients et les visiteurs publics voient chacun exactement les données qu'ils devraient.

Mobile et hors ligne

Générez des applications mobiles basées sur Capacitor à partir de votre schéma et de vos vues Saltcorn, avec synchronisation des données hors ligne vers le magasin central PostgreSQL.

Pourquoi exécuter Saltcorn sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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