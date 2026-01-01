Déployer Ryot en un clic.
Traqueur auto-hébergé pour la consommation de médias, les activités physiques, les livres et les habitudes quotidiennes.
Choisissez un forfait VPS pour Ryot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) est une plateforme open-source et auto-hébergée pour suivre les médias que vous consommez, les entraînements que vous effectuez, les livres que vous lisez et les habitudes que vous développez. Elle extrait les métadonnées de sources comme TMDB, Audible et OpenLibrary afin que vous passiez du temps à suivre, et non à taper.
Héberger Ryot sur votre propre VPS permet de garder toutes vos données personnelles privées — pas d'analyses tierces, pas de publicités et aucun risque de fermeture de service. Vous possédez chaque enregistrement dès le premier jour.
Caractéristiques principales de Ryot
Suivi des médias
Enregistrez des films, des séries télévisées, des animes, des mangas, des podcasts et des jeux vidéo avec des métadonnées automatiques de TMDB, IGDB, et plus encore.
Suivi de la condition physique
Enregistrez vos entraînements et exercices avec des séries, des répétitions et des poids pour suivre vos progrès au fil du temps.
Suivi de livres et de livres audio
Suivez la progression de la lecture et de l'écoute grâce aux métadonnées extraites d'OpenLibrary et d'Audible.
Importer et exporter
Migrez les données de Goodreads, Trakt, MyAnimeList et d'autres traqueurs populaires grâce à des importateurs intégrés.
Accès API
API GraphQL complète avec des jetons d'accès administrateur pour la création d'intégrations et d'automatisations personnalisées.
Pourquoi exécuter Ryot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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