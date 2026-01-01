Déployer Rybbit en une installation en un clic.
Plateforme d'analyse web open-source moderne qui suit le comportement des visiteurs sans cookies, scripts de suivi ou collecte de données invasive.
Choisissez un forfait VPS pour Rybbit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rybbit
Rybbit est une plateforme d'analyse web axée sur la confidentialité, conçue comme une alternative moderne à Google Analytics. Elle fournit des pages vues, des sessions, des taux de rebond, des référents, des données géographiques et des relectures de sessions sans utiliser de cookies ni de suivi inter-sites, faisant de la conformité au RGPD une caractéristique intrinsèque plutôt qu'une réflexion a posteriori.
Propulsé par ClickHouse pour le stockage d'événements haute performance et PostgreSQL pour les données d'application, Rybbit gère de grands volumes d'événements avec des requêtes de tableau de bord rapides. L'auto-hébergement élimine les frais par site et les limites de rétention des données, vous donnant la pleine propriété des données des visiteurs sur toutes vos propriétés.
Caractéristiques principales de Rybbit
Suivi sans cookies
Suit les visiteurs sans cookies ni empreintes digitales, éliminant le besoin de bannières de consentement tout en restant conforme au RGPD et au CCPA.
Relectures de session
Enregistre et rejoue les sessions utilisateur pour comprendre exactement comment les visiteurs naviguent sur votre site et où ils abandonnent.
Suivi d'événements personnalisés
Capturez toute interaction utilisateur avec des événements personnalisés et des propriétés JSON pour une analyse détaillée de l'entonnoir et l'optimisation des conversions.
Tableau de bord en temps réel
Visualisez le nombre de visiteurs en direct, les pages actives et les mises à jour instantanées des métriques afin de pouvoir surveiller les pics de trafic au moment où ils se produisent.
Prise en charge multi-site
Gérez les analyses pour plusieurs sites web depuis un tableau de bord unique avec des contrôles d'accès au niveau de l'organisation pour les équipes.
Pourquoi exécuter Rybbit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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