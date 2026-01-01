RustDesk est une plateforme de bureau à distance open-source construite en Rust, offrant une alternative auto-hébergée à TeamViewer et AnyDesk sans limites d'utilisation, restrictions de sièges ou coûts de licence récurrents. Il déploie deux composants serveur — hbbs pour la gestion des connexions et hbbr pour le relais — permettant des connexions directes de pair à pair avec un repli automatique lorsque les pare-feu empêchent le routage direct.

L'auto-hébergement du serveur RustDesk signifie que vos sessions d'accès à distance ne sont jamais acheminées via une infrastructure tierce. Les clés de chiffrement, les journaux de connexion et les politiques d'accès restent sous votre contrôle, ce qui le rend adapté aux équipes informatiques ayant des exigences de conformité strictes.