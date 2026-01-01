Déployer RStudio Server en une installation en un clic.
IDE R basé sur navigateur pour le calcul statistique, l'analyse de données et la visualisation, sans installation locale.
Choisissez un forfait VPS pour RStudio Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RStudio Server
RStudio Server est la version web de l'IDE RStudio, l'environnement de développement le plus largement utilisé pour le langage de programmation R. Il fonctionne entièrement dans un navigateur, offrant aux scientifiques des données, aux statisticiens et aux chercheurs le même environnement R riche en fonctionnalités qu'ils auraient sur un ordinateur de bureau local — éditeur de script, console, visionneuse de tracés, gestionnaire de paquets et inspecteur d'environnement — sans nécessiter l'installation de R ou de RStudio sur la machine de chaque utilisateur.
L'auto-hébergement de RStudio Server sur un VPS offre à votre équipe un environnement R persistant soutenu par un CPU et une mémoire dédiés. Les analyses, les installations de paquets et les grands ensembles de données restent sur le serveur plutôt que de consommer les ressources de la machine locale, ce qui rend pratique l'exécution de charges de travail R gourmandes en calcul depuis n'importe quel appareil.
Caractéristiques principales de RStudio Server
IDE R complet dans le navigateur
L'interface complète de RStudio — éditeur de script, console, explorateur d'environnement et visionneuse de tracés — s'exécute dans votre navigateur sans nécessiter d'installation locale de R.
Carnets R Markdown
Créer et afficher des documents R Markdown qui combinent du code, des résultats et du texte en rapports HTML, PDF ou Word reproductibles en un seul clic.
Développement d'applications Shiny
Créez et prévisualisez des applications web Shiny interactives directement depuis l'éditeur avec un volet de prévisualisation en direct pour une itération rapide.
Gestion des paquets
Installer et gérer les packages R depuis CRAN, Bioconductor et GitHub directement depuis l'IDE avec résolution automatique des dépendances.
Intégration Git intégrée
Gérez les versions des scripts, des analyses et des projets grâce au support intégré de Git et SVN, sans quitter l'IDE.
Pourquoi exécuter RStudio Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.