Déployer Reitti en un clic.
Plateforme de suivi de localisation et de chronologie auto-hébergée qui préserve la confidentialité de votre historique de déplacements, en tant qu'alternative à Google Timeline.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Reitti
Reitti est une application auto-hébergée de suivi de localisation et de chronologie qui vous offre une alternative privée à Google Timeline. Importez votre historique existant à partir des exportations de Google Maps Timeline, des fichiers GPX et GeoJSON, ou alimentez des positions en direct à partir d'applications téléphoniques telles que OwnTracks et GPSLogger pour construire un enregistrement continu de vos déplacements.
Reitti détecte automatiquement les lieux et les trajets importants, puis les visualise sur une carte interactive avec des chronologies quotidiennes et des statistiques de mouvement. Parce que tout fonctionne sur votre propre serveur, votre historique de localisation détaillé ne quitte jamais votre infrastructure et n'est jamais exploité à des fins publicitaires. Ce modèle regroupe une base de données PostGIS pour les requêtes géospatiales, un cache Redis et un cache de tuiles de carte inclus, afin que l'ensemble de la pile fonctionne ensemble dès la première utilisation.
Caractéristiques principales de Reitti
Importation multi-source
Importez l'historique depuis les exportations de la Chronologie Google Maps, les fichiers GPX et GeoJSON, ou diffusez des données en direct depuis OwnTracks et GPSLogger.
Détection automatique de lieu
Reitti analyse vos points bruts pour détecter les lieux significatifs et les emplacements visités sans balisage manuel.
Aperçus et informations sur les voyages
Les mouvements sont regroupés en trajets avec des distances, des durées et des modes de transport afin que votre chronologie se lise comme un journal.
Frise chronologique de la carte interactive
Parcourez n'importe quel jour sur une carte interactive avec les itinéraires, les arrêts et une chronologie de votre activité.
Confidentialité auto-hébergée
Toutes les données de localisation restent dans votre propre base de données PostGIS, jamais partagées avec Google ni utilisées à des fins publicitaires.
Pourquoi exécuter Reitti sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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