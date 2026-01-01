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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Raneto

Raneto est une base de connaissances légère et open-source, construite sur Node.js, qui transforme un dossier de fichiers Markdown en un site de documentation propre et consultable. Il n'y a pas de base de données à gérer — le contenu réside sous forme de fichiers .md simples dans un répertoire que vous contrôlez, ce qui rend le versionnement, les sauvegardes et la rédaction avec votre éditeur préféré simples. L'éditeur web inclus gère l'édition directement dans le navigateur pour les utilisateurs non techniques, tandis que les développeurs peuvent rédiger directement dans leur outil Markdown préféré et laisser git gérer l'historique.

L'auto-hébergement de Raneto sur un VPS vous offre une base de connaissances privée que vous possédez entièrement, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, sans frais par utilisateur, et avec un contenu qui réside sous forme de fichiers portables plutôt que dans une base de données propriétaire.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Raneto

Contenu basé sur des fichiers

Les articles sont de simples fichiers Markdown dans un répertoire de contenu — versionnez avec git, sauvegardez avec rsync, modifiez avec l'outil de votre choix.

Éditeur en ligne

L'éditeur intégré permet aux utilisateurs non techniques de mettre à jour les pages directement depuis le navigateur sans toucher au système de fichiers ni exécuter git.

Recherche plein texte

La recherche rapide en mémoire sur chaque page permet aux lecteurs de trouver du contenu immédiatement sans quitter le site de documentation.

Hiérarchie des catégories

La structure des dossiers devient l'arborescence de navigation, avec un ordre de tri personnalisé via des métadonnées par dossier, afin que votre IA reflète votre contenu.

Mise en page thématisable

Échangez ou étendez le thème par défaut pour correspondre à votre marque — les thèmes Raneto sont de simples paquets HTML, CSS et JS.

Pourquoi exécuter Raneto sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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